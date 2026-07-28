Mielőtt még a felnőttcsapatról beszélnénk, tekintsünk vissza a junior Eb-re, ahol szövetségi kapitányként vezette győzelemre a válogatottat. Nem mi voltunk a favoritok, a célkitűzés a legjobb nyolcba kerülés volt. A játékosok is így álltak hozzá, vagy ők szilárdan hittek a végső győzelemben?

Volt egy stáb, amely külön foglalkozott a srácok mentális felkészítésével az Eb előtt. Feltették nekik a kérdést, hogy hányadik helyre várjátok magatokat a tornán. Volt, aki az első, más a második helyet mondta, de szinte mindenki minimum a legjobb négybe várt a csapatot. Úgy, hogy az előző vébén hetedikek lettek, és fizikailag már kezd markáns különbség kialakulni ebben a korban a magyar és a többi válogatott között – mi később érünk. A korábbi hónapokban a közösen töltött felkészülés során hullámzóan, néha nagyon magas, néha igen alacsony szinten teljesítettek a fiúk.

Azt mondtam nekik: srácok, nekem oké, ha ilyen magasra teszitek a lécet, mi a stábbal tudjuk, hogy mi kell a legjobb négybe jutáshoz, viszont akkor az eddiginél sokkal komolyabb munkát kell elvégeznetek. Elkezdtük, és nagyon jó alanyok voltak hozzá.

Említette a mentális felkészítést: Palencsár Miklós segítette a csapatot, aki business mentor, a Wikipédia szerint egy „személyiség- és viselkedésalapú döntéshozatali mechanizmust értelmező és elemző rendszer megalkotója”. Azért vele készült a csapat, mert a NEKA-n már dolgoztak együtt vele, illetve kollégájával, Kevin Vermillonnal?

Igen, dolgoztunk korábban közösen, vannak egyéni sportolóik, és a Melsungen Bundesliga-csapattal is dolgoznak. Most is segítettek nekünk. az ellenfélelemzést végezték, illetve a saját gyenge pontjainkat is feltérképezték. Az egyes játékosok személyiségéből fakadóan előfordultak a meccseken üres járatok, és emiatt néha elindult a lavina. Abban segítettek, hogy hogyan állítsuk meg a csapatot, amikor elindul lefelé a mentális lejtőn. A játékosokat kiképezték, hogy felismerjék a holtpontok kezdetét, és mentális technikákat tanítottak nekik, hogy hogyan oldják meg ezeket a helyzeteket. A döntőre külön mentális taktikával készültünk.

Kifundálták, hogyan lehet elbizonytalanítani a torna későbbi svéd MVP-jét, Liam Hultberget, igaz? Belekényszerítették a komfortzónán kívüli lövőhelyzetekbe?