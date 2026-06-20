Cafatokra szaggatták a marokkói játékos mezét a vébén

As AS Roma játékosa Skócia ellen kezdőként jutott szóhoz a világbajnokság kilencedik napján, így testközelből megtapasztalhatta, milyen kemények is a szigetországiak. Különösen El Aynaoui meze bánhatta a találkozót, mert Jack Hendry addig rángatta, amíg cafatokra nem szakította.

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Rövid ideig így emberhátrányba került az afrikai csapat, amíg átöltözött a középpályás, de nem fázott rá Marokkó: 1-0-ra nyerte a meccset.