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Cafatokra szaggatták a marokkói játékos mezét a vébén

Neil El Aynaoui, miután elszakadt a meze.
Nick Potts/PA Images via Getty Images
Neil El Aynaoui, miután elszakadt a meze.
24.hu
2026. 06. 20. 03:40
Neil El Aynaoui, miután elszakadt a meze.
Nick Potts/PA Images via Getty Images
Neil El Aynaoui, miután elszakadt a meze.
Kellemetlen helyzetbe került Neil El Aynaoui, a marokkói válogatott középpályása.

As AS Roma játékosa Skócia ellen kezdőként jutott szóhoz a világbajnokság kilencedik napján, így testközelből megtapasztalhatta, milyen kemények is a szigetországiak. Különösen El Aynaoui meze bánhatta a találkozót, mert Jack Hendry addig rángatta, amíg cafatokra nem szakította.

Neil El Aynaoui meze elszakadt.
Neil El Aynaoui meze elszakadt.
Neil El Aynaoui meze elszakadt.
Neil El Aynaoui meze elszakadt.
Neil El Aynaoui mezcseréje.
6 fotó

Rövid ideig így emberhátrányba került az afrikai csapat, amíg átöltözött a középpályás, de nem fázott rá Marokkó: 1-0-ra nyerte a meccset.

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