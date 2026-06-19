Megműtötték a katariak ellen lábtörést szenvedő Konét

Sikeres műtéten van túl Ismaël Koné, a kanadai labdarúgó-válogatott középpályása, aki a katariak elleni csütörtöki világbajnoki mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett.

„Múlt éjjel Koné sikeres beavatkozáson esett át, arra számítunk, hogy teljesen felépül, de a vb-n már nem léphet pályára” – áll a kanadai szövetség pénteki közleményében, amit az MTI szemlézett. A 6-0-s hazai győzelemmel zárult vancouveri mérkőzésen a játékosnak Asszim Madibo durva belépőjénél tört el a lába.

A katari labdarúgó az esetért piros lapot kapott, a Sassuolo 24 éves játékosát pedig hordágyon szállították el a pályáról, miközben oxigénmaszkot viselt, és intett a közönségnek, hogy jelezze, a körülményekhez képest jól van.