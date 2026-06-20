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Marokkó üdvöskéje megmutatta a vébén, miért akarja őt a Bayern

Ismael Saibari gólöröme.
Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images
Ismael Saibari gólöröme.
24.hu
2026. 06. 20. 02:00
Ismael Saibari gólöröme.
Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images
Ismael Saibari gólöröme.
Marokkó egyetlen gyorsan lőtt góllal legyőzte Skóciát 1-0-ra a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

Villámrajtot vett az afrikai csapat, mert 70 másodperc alatt előnybe került. Brahim Díaz emelt a védők mögé egy labdát, amire lecsapott Ismael Saibari, majd igen kiszorított szögből a léc alá bombázott. A PSV támadóját egyébként a Bayern München nézte ki magának, Fabrizio Romano nem is szalasztotta el megemlíteni, hogy a vébé után azonnal nyélbe ütik az ütletet.

A skótokat sokkolta a kezdés, több ütemmel lemaradva támolyogtak védekezés közben, Marokkó több gólt is szerezhetett volna. Angus Gunn is védett egy nagyot, valamint a mezőnyjátékosok is felocsúdtak, a hajrára már egészen átvette az irányítást Skócia.

Térfélcsere után folytatódott a kemény játék, de a játékvezető végig ebben a szellemben fújt a mérkőzésen, pedig a skótok nem bánták volna, ha legalább az egyik szimulálásukra tizenegyest ad. Ez nem történt meg, ahogy az egyenítő gól megszerzése sem. Az utolsó tíz percben azért nagy rohanás kezdődött, végül azonban Marokkó örülhettett a három pontnak, amivel alighanem továbbjutott a csoportból.

Jún. 20. Június 20. 00:00
BOSTON Gillette Stadium
SCO Skócia
0:1
MAR Marokkó
C CSOPORT
közvetítés
Ismael Saibari
Saibari
1
Issa Diop
Issa
22
Kieran Tierney
Tierney
59
Ben Doak
Gannon Doak
59
Andrew Robertson
Robertson
65
Che Adams
Adams
70
Lyndon Dykes
Dykes
70
Ryan Christie
Christie
70
Kenny McLean
McLean
70
Ismael Saibari
Saibari
83
Soufiane Rahimi
Rahimi
83
Bilal El Khannouss
El Khannouss
83
Chemsdine Talbi
Talbi
83
Brahim Diaz
Brahim
83
Ayoube Amaimouni
Amaimouni
83
Nathan Patterson
Patterson
88
Anthony Ralston
Ralston
88
John McGinn
McGinn
88
Ross Stewart
Stewart
88
Azzedine Ounahi
Ounahi
89
Samir El Mourabet
El Mourabet
89
4-4-1-1
4-2-3-1
Angus Gunn Gunn 1
Jack Hendry Hendry 13
Grant Hanley Hanley 5
Kieran Tierney Tierney 6
Nathan Patterson Patterson 22
Scott McTominay McTominay 4
Lewis Ferguson Ferguson 19
Andrew Robertson Robertson 3
John McGinn McGinn 7
Ryan Christie Christie 11
Che Adams Adams 10
Yassine Bounou Bono 1
Achraf Hakimi Mouh Hakimi 2
Issa Diop Issa 14
Chadi Riad Riad 18
Noussair Mazraoui Mazraoui 3
Neil El Aynaoui El Aynaoui 24
Ayyoub Bouaddi Bouaddi 6
Brahim Abdelkader Diaz Brahim 10
Azzedine Ounahi Ounahi 8
Bilal El Khannouss El Khannouss 23
Ismael Saibari Ben El Basra Saibari 11
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