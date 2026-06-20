Marokkó üdvöskéje megmutatta a vébén, miért akarja őt a Bayern

Villámrajtot vett az afrikai csapat, mert 70 másodperc alatt előnybe került. Brahim Díaz emelt a védők mögé egy labdát, amire lecsapott Ismael Saibari, majd igen kiszorított szögből a léc alá bombázott. A PSV támadóját egyébként a Bayern München nézte ki magának, Fabrizio Romano nem is szalasztotta el megemlíteni, hogy a vébé után azonnal nyélbe ütik az ütletet.

🔴⚪️🇲🇦 FC Bayern will announce Ismael Saibari as new signing in the upcoming weeks. All signed with PSV Eindhoven, smart move ahead of the World Cup since that exclusive story out of nowhere three weeks ago. 🔐 Transfer fee: €55m. Medical: already done. pic.twitter.com/IvlKKRw76Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

A skótokat sokkolta a kezdés, több ütemmel lemaradva támolyogtak védekezés közben, Marokkó több gólt is szerezhetett volna. Angus Gunn is védett egy nagyot, valamint a mezőnyjátékosok is felocsúdtak, a hajrára már egészen átvette az irányítást Skócia.

Térfélcsere után folytatódott a kemény játék, de a játékvezető végig ebben a szellemben fújt a mérkőzésen, pedig a skótok nem bánták volna, ha legalább az egyik szimulálásukra tizenegyest ad. Ez nem történt meg, ahogy az egyenítő gól megszerzése sem. Az utolsó tíz percben azért nagy rohanás kezdődött, végül azonban Marokkó örülhettett a három pontnak, amivel alighanem továbbjutott a csoportból.