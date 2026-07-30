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Körömrágós lett a vége, de a Fradi tíz emberrel is kiejtette a Twentét

el selejtező ftc twente
Kőrös Gábor / 24.hu
admin Dajka Balázs
2026. 07. 30. 20:24FRISSÍTVE: 2026. 07. 30. 22:39
el selejtező ftc twente
Kőrös Gábor / 24.hu
A Hollandiában összeszedett egygólos előnyt a visszavágó második félidejének elejére háromra hizlalta az FTC, tette mindezt Rommens kiállítása miatt tíz emberrel. Az utolsó perceket a Twente két fejessel izgalmassá tette, de a 2-2-es döntetlennel is a Fradi jutott az Európa Liga-selejtező harmadik fordulójába.

Európa Liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

FTC – Twente (holland) 2-2 (1-0)
Groupama Aréna, 17 201 néző
v.: Kopjevszkij (ukrán)
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu (Levi, 89.) – Rommens, Kanichowsky – Zachariassen, Corbu, O’Dowda (Yusuf, 74.) – Joseph (Zohoré, 78.).
Twente: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard (Weidmann , 46.) – Zerruki, van den Belt (Taha, 64.) – Hlynsson (Lammers , 46.) Örjasaeter (Vennegoor of Hesselink, 73.), Rots (Pjaca, 73.) – Weghorst.
gól: Raemaekers (22., 11-esből), Joseph (50.), illetve Weghorst (83.), Vennegoor of Hesselink (86.)
sárga lap: Cadu (57.), van den Belt (57.), Taha (88.)
piros lap: Rommens (36.)

22:39

Emberhátrányban is továbbjutott a Fradi a holland bajnokság negyedikje ellen

A tavasszal nyolcaddöntős Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent játszott a holland Twentével csütörtökön a Groupama Arénában a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulójának visszavágóján, és 4-3-as összesítéssel továbbjutott.

Az FTC Raemaekers tizenegyesével szerzett vezetést, de Rommens kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be az első félidőt. A második felvonás elején Joseph remek villanása révén a magyar csapat így is növelni tudta az előnyét.

A hajrában a hollandok négy percen belül két fejesgóllal egyenlítettek, de a zöld-fehérek megőrizték a döntetlent, ami továbbjutást jelentett. A Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtezőből kiesett lengyel Górnik Zabrzéval találkozik a harmadik körben, az első mérkőzést jövő csütörtökön hazai pályán játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese.

90+5'

Vége, továbbjutott a Fradi!

Izgulós lett a vége, de ott van a magyar csapat a selejtező harmadik fordulójában. Jöhet a lengyel Górnik Zabrze elleni párharc!

89'

Csere itt, sárga ott

Cadu sántikált le, Levi jött a helyére. A Twenténél Taha sárgult be, aki sokadszorra reklamált túl vehemensen.

86'

2-2

Újabb fejes akadt be, Vennegoor of Hesselink bólintott 10 méterről a bal sarokba. Egy gól még van a Fradi előnyéből.

83'

Szépített a Twente!

Taha beadása két fejen is megcsúszott, a második fejbúb Weghorsté volt. 2-1!

22:00

Elő a kulacsokkal!

Itt a második félidei ivószünet. Összesítésben 4-1-re vezet a Fradi, innen ennek már meg kell lennie.

57'

Sárga ide is, oda is

A Fradi részéről Cadu, a hollandoktól van den Belt kapott sárgát túlzott heveskedés miatt.

50'

2-0 a Fradinak

Joseph a saját térfelén fordult le az emberéről, majd nagy vágta után a 16-osnál visszavette a labdát, és visszahúzta a jobb alsóba. Remek megoldás volt, 2-0 a Fradinak!

45+3'

Félidő!

Nem sok minden történt, de ez tökéletes a Fradi szempontjából. Raemaekers tizenegyesével vezet a magyar csapat, amely összesítésben kettővel áll jobban, ám Rommes kiállítása miatt tíz emberrel kell játszani a második felvonásban.

36'

Sárgának indult, piros lett a vége

Rommens taposott rá Zerruki bokájára, a visszajátszáson elég randán nézett. Az ukrán bíró elsőre csak sárgát adott, de kihívták, és a videózás után piros lap lett belőle.

21:04

Továbbjutott a Győr is

A Debrecen után az NB I tavalyi bajnoka is továbbment, miután otthon, emberelőnyben 1-1-et játszott a luxemburgi Atert Bissen ellen. A Győr ezzel bejutott a Konferencia Liga-selejtező harmadik fordulójába.

20:56

Ivószünet!

Mintha a vébén lennénk! Igaz, nagyon meleg volt ma egész nap.

21'

Tizenegyes!

Zachariassen kényszerítőzött Josephfel, majd a visszakapott labdát már nem tudta ellőni, mert van den Belt buktatta.

1'

Elindult a meccs!

Fehérben zöld csíkokkal a Fradi, pirosban a hollandok. Hajrá!

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