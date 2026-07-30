Körömrágós lett a vége, de a Fradi tíz emberrel is kiejtette a Twentét

Európa Liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

FTC – Twente (holland) 2-2 (1-0)

Groupama Aréna, 17 201 néző

v.: Kopjevszkij (ukrán)

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu (Levi, 89.) – Rommens, Kanichowsky – Zachariassen, Corbu, O’Dowda (Yusuf, 74.) – Joseph (Zohoré, 78.).

Twente: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard (Weidmann , 46.) – Zerruki, van den Belt (Taha, 64.) – Hlynsson (Lammers , 46.) Örjasaeter (Vennegoor of Hesselink, 73.), Rots (Pjaca, 73.) – Weghorst.

gól: Raemaekers (22., 11-esből), Joseph (50.), illetve Weghorst (83.), Vennegoor of Hesselink (86.)

sárga lap: Cadu (57.), van den Belt (57.), Taha (88.)

piros lap: Rommens (36.)