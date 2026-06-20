Algéria panaszt nyújtott be, amiért Lionel Messi megúszta a taposást

A The Athletic cikke egy névtelen forrásra hivatkozva azt írta, hogy a beadvány legfontosabb pontja, hogy Lionel Messi miért nem kapott semmilyen büntetést a 30. percben. Az argentin világsztár véletlenül rálépett Aissa Mandi jobb vádlijára és Achilles-ínére, ami rendkívül sérüléseveszélyes, ennek ellenére nem kapott büntetést, pedig a szabadrúgást megítélte Szymon Marciniak játékvezető.

Az incidens Messi első és második gólja között történt, ezért az afrikaiak úgy érzik, a mérkőzést komolyan befolyásolta az eset. Ugyanakkor nem csak erről szól a beadvány, a cikk szerint Hadj Moussa és Ibrahim Maza lekönyöklését is nehezményezi a FAF.