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Algéria panaszt nyújtott be, amiért Lionel Messi megúszta a taposást

Lionel Messi faultja Aissa Mandi ellen.
Omar Vega/Getty Images
Lionel Messi faultja Aissa Mandi ellen.
24.hu
2026. 06. 20. 05:24
Lionel Messi faultja Aissa Mandi ellen.
Omar Vega/Getty Images
Lionel Messi faultja Aissa Mandi ellen.
Az Algériai Labdarúgó Szövetség (FAF) panaszt nyújtott be a FIFA-hoz az Argentína ellen elszenvedett 3–0-s világbajnoki nyitómérkőzésen hozott játékvezetői döntésekkel kapcsolatban.

A The Athletic cikke egy névtelen forrásra hivatkozva azt írta, hogy a beadvány legfontosabb pontja, hogy Lionel Messi miért nem kapott semmilyen büntetést a 30. percben. Az argentin világsztár véletlenül rálépett Aissa Mandi jobb vádlijára és Achilles-ínére, ami rendkívül sérüléseveszélyes, ennek ellenére nem kapott büntetést, pedig a szabadrúgást megítélte Szymon Marciniak játékvezető.

Az incidens Messi első és második gólja között történt, ezért az afrikaiak úgy érzik, a mérkőzést komolyan befolyásolta az eset. Ugyanakkor nem csak erről szól a beadvány, a cikk szerint Hadj Moussa és Ibrahim Maza lekönyöklését is nehezményezi a FAF.

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