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Élet-Stílus

Rózsa György: Nemrég felhívott Bodacz Balázs a közmédiától

TV2
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 30. 16:09
TV2

Az RTL reggeli műsorának volt vendége Rózsa György, szemlézte a story.hu. Az egykori műsorvezető azt mondja, nemrég hívást kapott a megújuló közmédia hírigazgatójától.

Sok kifogásolnivalóm volt az elmúlt évek működésével kapcsolatban. De nemrég felhívott Bodacz Balázs, és mondta, hogy beszélgessünk. Valószínűleg tudnék sok mindent mondani neki, amivel jobbá lehetne tenni a helyzetet. Egy tanácsadói dolgot, mint az indiánoknál: vének tanácsa feladatot vállalnék.

Hozzáteszi, szerinte érezhetően csökkent a közszolgálati tévé nézettsége, ezzel pedig kezdeni kell valamit.

Én, ha politikai párt lennék, nem elégednék meg azzal, hogy odaadok évente százötven- vagy akárhány milliárd forintot, és közben nem nézik az üzenetemet. Valamit kéne tenni. Akár azt, hogy a politikai vagy híradóműsorok közé olyan vonzó tartalmat beilleszteni, amitől a néző átmenne kicsit a politikai műsorra is.

Arról, hogy Bodaczcal mit beszéltek, röviden annyit árult el:

Szívesen segítenék. De nem pénzért. Bodacz Balázsnak is mondtam: »te, én ingyen is elvállalom«. Ha ebből kéne megélnem nyolcvanadik évemben, hogy a televíziótól még kapok valami kis pénzt: hát szégyellném magam, hogy hatvan év televíziózás után kegyelemkenyéren kéne élnem.

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