Több ezer marokkói tört be, úszott be spanyol területre

Káosz alakult ki Ceutában, miután az észak-afrikai spanyol autonóm városba tömegesen jutottak be határsértők Marokkó felől csütörtökön.

A spanyol közszolgálati televízió (TVE) két-háromezerre becsülte azok számát, akik ez elmúlt órákban úszva, vagy a hullámtörő gáton és a biztonsági kerítéseken átmászva érték el a Spanyolországhoz tartozó területet. A helyszíni beszámoló szerint a spanyol hatóság tehetetlennek bizonyult a zömében fiatalokból álló emberáradattal szemben, akik között gyerekek is vannak. A marokkói oldalon láthatóan összehangolt módon indult meg a tömeg, és anélkül érték el a határszakaszt, hogy látható rendőri jelenlétbe ütköztek volna, csupán egy ponton próbálta egy tucatnyi rendőr feltartóztatni őket – részletezte az EFE hírügynökség marokkói tudósításában.

🇪🇸🇲🇦 Thousands of illegal migrants are storming the Spain-Morocco border right now pic.twitter.com/P3Do2PImzc — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

A történteket megelőzően Ceuta vezetése már kérte a spanyol központi kormány segítségét, mert az elmúlt két hétben több mint 1500 ember úszott át Marokkó felől a tengeren. Az elmúlt 24 órában hárman, ebben a hónapban pedig már 11-en vesztették életüket az átkelés közben. A város mintegy 500 főre tervezett ideiglenes befogadóközpontja teljesen megtelt, az újonnan érkezők már az utcán alszanak, mert nem tudják őket hol elhelyezni.

A csütörtöki események hatására Juan Jesús Vivas, Ceuta elnöke ismét a kormányhoz fordul, de ezúttal vészhelyzet kihirdetésére, az érintett határszakasz azonnali lezárására, és a hadsereg kivezénylésére szólította fel.

„Spanyolország kormánya teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy azonnal reagáljon a Ceutában kialakult helyzetre. Mozgósítjuk az összes szükséges erőforrást, együttműködünk a marokkói és a nemzetközi hatóságokkal, valamint előkészítjük a rend mielőbbi helyreállításához szükséges intézkedéseket” – írta Pedro Sánchez kormányfő az X közösségi platformon miután telefonon egyeztetett Ceuta elnökével.

A belügyminisztérium közleményben reagált, amelyben elutasította a vészhelyzet kihirdetését, arra hivatkozva, hogy az arról szóló polgári védelmi szabályozás nem sorolja a kockázati tényezők közé a migrációs hullámokat. A kialakult helyzetért az embercsempész hálózatokat okolta, amelyek „kihasználják”, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság megtiltotta a gyorsított, eljárás nélküli visszatoloncolásokat. A szaktárca tájékoztatása szerint Spanyolország és Marokkó a nap folyamán megállapodott a helyzet közös kezeléséről, és a határsértők visszaküldését célzó intézkedések felülvizsgálatáról.

A spanyol ellenzéki pártok a központi kormányt tették felelőssé. A konzervatív Néppárt (PP) szerint a kabinet elhanyagolta saját felelősségét, ezzel együtt pedig Spanyolország és Európa határainak ellenőrzését. A Vox párt pedig inváziónak nevezte a ceutai eseményeket.

Nem először fordul elő tömeges határsértés a ceutai tengerparti szakaszon. 2021-ben néhány nap alatt nap alatt, több mint 10 ezer ember jutott át a déli Tarajal-határátkelőnél lévő hullámtörőn keresztül Marokkóból Spanyolországba. A helyszíni beszámolók szerint a marokkói hatóságok enyhítették két tengerparti határszakasz őrizetét, és napokig meg sem próbálták feltartóztatni a Spanyolország felé tartó emberek tömegét. A spanyol sajtó a két ország között akkor fennálló komoly diplomáciai konfliktusra vezette vissza a történteket.

(MTI)