Hergelés, hangulatkeltés, lejáratás – Kovács Katalin válaszolt a sportállamtitkárnak a sukorói ügyben

Kálnoki Kiss-Attila sportállamtitkár hétfőn egy Facebook-bejegyzésben írt aról, hogy elődje, Schmidt Ádám 2024 decemberben arról rendelkezett, „hogy felesége, Kovács Katalin, a saját nevét viselő akadémia vezetője »közfeladat ellátása« jogcímen ingyen,

azaz bérleti díj megfizetése nélkül használhassa a létesítményt határozatlan időre.

Azóta mindösszesen havi 50 ezer forint + áfa közüzemi átalányt térít meg, ugyanakkor nem fizet a takarításért, a biztonsági szolgálatért, az uszoda, a konditerem, a hajótároló, a magaslati szoba, az ultramodern edzőmedencék stb. használatáért”.

Az olimpiai bajnok is a Facebookon reagált

A 24.hu e-mailben kért állásfoglalást a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiától az államtitkár szavaival kapcsolatban, ám a háromszoros olimpiai bajnok szintén a Facebookon reagált. A bejegyzését változtatás nélkül közöljük:

„Kálnoki-Kiss Attila Sportállamtitkár úr!

Alábbi posztjának egyetlen célja a magyar emberek hergelése, hangulatkeltés, a férjem és személyem aljas módon való lejáratásása, akik évtizedek óta becsülettel dolgoznak a magyar sportért.

Írása telis-tele van csúsztatással, s olyan megfogalmazással, amivel azt sugallja az olvasó felé, hogy a volt sportállamtitkár és felesége (ez is egy kiváló hangulatkeltő jelző a személyemet illetően, talán nem feltétlenül illendő kizárólag így utalni rám, aki 20 éves élsportolói pályafutása alatt szerzett magának más jelzőt is, és a pályafutásom befejeztével 10 éve dolgozom legjobb tudásom és hitem szerint a magyar sportért) szóval a megfogalmazása szerint az államtitkár felesége, akiről azt sejteti, jogilag alátámasztani persze nem tudja, hogy jogosulatlan előnyöket szerzett a férje által!

Milliárdokkal dobálózik a beruházás kapcsán – tudván, hogy ettől az átlagember hanyatt esik, mert egyrészről fogalmuk nincs milyen multisportkomlexum épült Sukorón! NEM egy kajak-kenu csónakház!

Kiket szolgál a sukorói létesítmény? – A MAGYAR SPORTOT, közösségi-, verseny- és utánpótlássportot, a térség sportját!

Kik használhatják ezt a létesítményt? – MINDEN MAGYAR EMBER ÉS AZ IDELÁTOGATÓ KÜLFÖLDI SPORTOLÓK!!!!

Másrészről pedig nem hiszem, hogy egy átlagember tisztában van azzal, hogy egy ilyen beruházás valóban milyen összegből tud megvalósulni. Hergelésre azonban ez is kiválóan alkalmas!

Több száz milliós, milliárdos tételt túlzónak érzi az Akadémia működésére, amin lehet(ne) vitatkozni, de ha mellé tesszük az akadémia támogatói okiratát, egyértelművé válik, hogy ezen összegből nem csak egy kajak-kenu egyesület működik, hanem a kajak-kenu sport módszertani központja, ami a kajakosok, kenusok sporttudományos hátterének biztosítása mellett, a magyar sport (Heraklész és LA keretek) teljesítménydiagnosztikai hátterét is biztosítja.

Arról nem is beszélve, hogy a versenysporton túl az Akadémia számos közfeladatot lát el, ezek közül csak párat említenék: az elmúlt tanévben félévenként 500 alsós és óvodáskorú gyermek számára biztosítottunk úszásoktatást (15 intézménnyel működünk együtt), emellett 4 általános iskola 200 tanulójának biztosítjuk tanóra, illetve szakkör keretein belül a kajak-kenu sportág alapjainak oktatását!

Államtitkár úr,

„Nemes” dolog valótlan, csúsztatott állításokkal lejáratni, meghurcolni olyan embereket, akik az elmúlt évtizedekben becsülettel tettek a magyar sportért,

de véleményem szerint a magyar sport jelenlegi vezetőjének elsődleges feladata a magyar sport vezetése, irányítása, fejlesztése lenne! Persze rombolni mindig könnyebb!

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Alapítvány teljeskörű átvilágításának állunk elébe!”