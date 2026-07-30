Lekapcsolják Budapest díszkivilágítását, ha leáll a Paksi Atomerőmű

Lekapcsolják Budapest épületeinek a díszkivilágítását, ha leáll a Paksi Atomerőmű, mert ezzel jelentős mennyiségű energia takarítható meg – írta Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A lépés a fővárosi közvilágítást nem érinti.

Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Arra utasítottam a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen. Fontos: ez a közvilágítást természetesen nem érinti. A díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. Ezért a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kérem.

A látvány ugyan szerényebb lesz egy ideig, de több energia marad a létfontosságú célokra, és most nincs ennél fontosabb