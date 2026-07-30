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Belföld

Lekapcsolják Budapest díszkivilágítását, ha leáll a Paksi Atomerőmű

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 30. 19:51
Kőrös Gábor / 24.hu
Az energia-krízishelyzetre reagált Karácsony Gergely főpolgármester.

Lekapcsolják Budapest épületeinek a díszkivilágítását, ha leáll a Paksi Atomerőmű, mert ezzel jelentős mennyiségű energia takarítható meg – írta Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A lépés a fővárosi közvilágítást nem érinti.

Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Arra utasítottam a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen. Fontos: ez a közvilágítást természetesen nem érinti. A díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. Ezért a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kérem.
A látvány ugyan szerényebb lesz egy ideig, de több energia marad a létfontosságú célokra, és most nincs ennél fontosabb

– fogalmazott bejegyzésében Karácsony.

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