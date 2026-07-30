Újra lehet Ironman verseny Budapesten?

Magyarország fővárosában utoljára 2016-ban rendeztek Ironman versenyt, azóta viszont Kropkó szerint nagy átalakulás történt.

„Szerintem minden adott ebben. Tehát hogyha csak azt nézzük, hogy Budapest azóta is mennyit épült, milyen jó állapotban vannak ezek a belvárosi épületek, vagy akár beszélhetünk a Kopaszi-gát környékéről, ahol a minap néztem meg egy videót, a közlekedési miniszter mutatta meg, hogy mi lesz ott, meg hogy alakul. Mivel most pillanatnyilag Svájcban élek, ehhez a tömegközlekedés, a vasút meg a villamos meg egyebek meg a kapcsolódása iszonyú sokat segíthetne a versenyrendezésben abban, hogy akár Székesfehérvárról, akár Hatvanból lehet idejönni versenyezni, tehát nem feltétlenül Budapestben kell gondolkoznia egy magyar versenyzőnek, tehát otthonról tud jönni a versenyre vonattal” – mondta Kropkó az InfoRádiónak.

Tehát óriási reményeket fűzünk hozzá, hiszen a város még inkább kész van erre, mi is ugyanezt érezzük, hogy sikeres lehet ez a dolog. Főleg, ahogy mi ezt annak idején megcsináltuk, Csomor Tamás volt az üzlettársam annak idején, talán mi ezt meg tudjuk rendezni újra, és lehet, hogy csak mi tudjuk megrendezni ilyen színvonalon. Reménykedhetünk abban, hogy lesz ebből valami.

Kropkó azt is kiemelte, hogy Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár olyan sportrendezvényeket akar, amiknek tervezett kiadásai indokoltak, észszerűek, és a társadalmi megtérülésük is várható. Véleménye szerint ezeknek megfelelne az Ironman.