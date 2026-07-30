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Hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet, elkerülhetetlen Paks leállása – ez történt július 30-án

paksi atomerőmű
Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 30. 21:36
paksi atomerőmű
Mohos Márton / 24.hu
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