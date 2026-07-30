- Magyar Péter: gyárak és üzemek állhatnak le ideiglenesen, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet
- Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű leállítása az MVM szerint
- Magyar Péter a Dunamenti Erőműből jelentkezett: közeleg a megoldás?
- Gajdos László: Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadunk vissza az újabb aszályos időszakban
- Nagy Ervin: Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban
- Orosz rakéta csapódott be Lengyelországban, az EU vezetése elfogadhatatlannak nevezte az incidenst
- Teljesen átalakítja az oktatási rendszert a kormány, az összes tankerületi vezető helyét megpályáztatják
- Velencei Korzó: kis híján verekedésig fajult a polgármester és a cégvezető vitája
- Huszonöt percig voltam a szívhalál állapotában – megszólalt a Loophia énekesnője, akit a Budapest Parkban élesztettek újra
Hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet, elkerülhetetlen Paks leállása – ez történt július 30-án
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!