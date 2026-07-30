Ókovács Szilveszter reagált az átvilágításra: Őszintén remélem, hogy a miniszteri posztokba foglalt „dolgozói jelzések” megismerésére és megválaszolására is lesz módunk

A nap folyamán a 24.hu is beszámolt róla, hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter is bejelentette a Facebookon, hogy azonnali átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Célnak az átláthatóságot és a kultúra politikától független működését jelölték meg, és állításuk szerint a vizsgálat elindítása során az Operaház dolgozóinak rendszeres visszajelzéseit vették alapul.

Azóta az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter is reagált a fejleményekre – szintén a Facebookon.

Közös érdek a politikamentes vizsgálati kultúra

A főigazgató egy, az államtitkár posztjából kiemelt idézet után kiemeli: nagy gyakorlatuk van már az ellenőrzésekben.

Két NAV, egy Kehi, egy (néhai) EMMI belső vizsgálat és két ÁSZ-ellenőrzésen túl évekig működött mellettünk pénzügyi biztos és költségvetési felügyelő is, minden költést szignózva. A legutóbbi másfél évet pedig az Ernst & Young könyvvizsgálói töltötték velünk az egykori KIM megbízásából

– fejti ki.

Ezután hozzáteszi, hogy legjobb tudásuk szerint fognak támogatni minden vizsgálati metódust, mivel „közös érdek a politikamentes, elfogulatlan vizsgálati kultúra terjedése, a jelentések elé vizsgálatok illesztése”.

Rejtélyes dolgozói visszajelzések

A minisztériumi és az államtitkári közleménytől lényeges helyeken eltérő miniszteri FB-poszt kapcsán szeretnék hangot adni őszinte reményemnek, hogy az abban foglalt »dolgozói jelzések« megismerésére és megválaszolására is lesz módja az Opera vezetésének, tekintettel az 1100-as alkalmazotti tömeg óriási méretére és a kvázi névtelen levelek különös természetrajzára. Meg arra a régi-régi római jogelvre is tekintettel

– folytatja Ókovács a Tarr Zoltán által posztjában említett dolgozói visszajelzések kapcsán.

Mint azt előző cikkünkben írtuk, nem ez az első, hogy felmerül a kulturális intézmény kapcsán a rossz munkakörülmények fennállása mint panasz: idén májusban például szakszervezet kérte a főigazgató azonnali felfüggesztését.

Ókovács posztját egy rövid műsorajánlóval zárja, meginvitálva a közt az Opera látogatására.