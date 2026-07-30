Két halasztás után a hétvégén megrendezik a Balaton-átúszást

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. augusztus 1-én, szombaton megtartjuk

– tájékoztatta csütörtökön az MTI-t a szervező Budapest Sportiroda.

A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-én (péntek) délig nyitva tart.

Mindenki mérlegelje, alkalmas-e a kihívásra

A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel – az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszómúltja/úszástudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza Balatont.

Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, és azok, akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, megpihenhetnek, és kaphatnak vizet, szőlőcukrot.

A Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton-átúszást eredetileg július 18-án rendezték volna meg, de a kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztották.