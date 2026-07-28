foci vb 2026fifagianni infantinojavier tebas
Foci foci vb 2026

A LaLiga első embere szánalmasnak nevezte a FIFA-elnököt

FIFA President Gianni Infantino (L) throws a replica match ball into the crowd at the end of the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026.
RONALDO SCHEMIDT / AFP
Gianni Infantino
24.hu
2026. 07. 28. 17:11
FIFA President Gianni Infantino (L) throws a replica match ball into the crowd at the end of the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026.
RONALDO SCHEMIDT / AFP
Gianni Infantino
Javier Tebas, a LaLiga elnöke szánalmasnak nevezte Gianni Infantino hétfői Instagram-üzenetét, amelyben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke kritizálta azokat, akik megkérdőjelezték a vezetését, illetve a világbajnokság szervezését.

Infantino hétfőn egy 15 diából álló bejegyzést osztott meg az Instagramon, amelyben a világbajnoksággal kapcsolatos számos vitatott esetről írt, miközben arra kérte a kritikusokat, hogy szánjanak egy pillanatot az elmélkedésre, a meditációra és az imádkozásra.

Infantino bejegyzésében elsősorban az újságírókat célzott meg, mondván: „azok, akik tollaik és papírjaik, paravánjaik mögött gyűlöletet és hamis pletykákat terjesztettek, a gyűlölet magvait hintették el”, miközben a FIFA – szavaival élve – „a földkerekség legnagyobb eseményét” rendezte meg.

Miért pont most?

Tebas a közösségi oldalán erre reagálva azt írta, Infantino szánalmas üzenetet tett közzé az Instagram-fiókján.

„Senki sem vitatja, hogy a futball az izgalomról és az egységről szól. De az átláthatóság, a jó kormányzás és az elszámoltathatóság soha nem lehet a gyűlölet forrása; ez mind kötelesség. Az erős intézmények nem teszik hiteltelenné azokat, akik kérdéseket tesznek fel, hanem válaszolnak rájuk.”

Gianni, amikor egy vezető egy egész posztot szentel annak, hogy elhiteltelenítse azokat, akik jogos ellenőrzést gyakorolnak, az ember nem tehet mást, mint hogy megkérdezi: Miért pont most? Van valami oka egy ilyen védekező hangnemnek? Történik valami, amiről nem tudunk?

Tebas folyamatos bírálata

Tebas már a múlt héten felszólította Infantinót a lemondásra, akkor az olasz La Gazzetta dello Sportnak adott interjújában ellenezte a 64 csapatos világbajnokság ötletét, és azzal vádolta a FIFA-t, hogy tönkreteszi a futballipart.

Infantinóról szólva konkrétan úgy fogalmazott, le kellene mondania.

De élvezi a rendszer, a szövetségek támogatását. Ehhez nincs mit hozzáfűzni, ugye? Nincs ellenzéki jelölt, mert senki sem akar veszíteni. Ez a rendszer a gyökerénél fogva beteg.

De Tebas a hónap elején azért is bírálta Infantinót és a FIFA-t, amiért Donald Trump amerikai elnök felhívását követően felfüggesztette Folarin Balogun amerikai válogatott csatárának piros lapos eltiltását.

Kapcsolódó
Gianni Infantino, president of FIFA, and Donald Trump, president of the United States, pose with the World Cup Trophy after the 2026 FIFA World Cup final match between Spain and Argentina at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on July 19, 2026. (Photo by Waleed Ibrahim/NurPhoto)
Norvégia nem hagyja, hogy a szőnyeg alá söpörjék a vb legnagyobb botrányát
Lisa Klaveness elnök a Balogun-ügy miatt a FIFA etikai bizottságához fordul.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Hiába az ETO a címvédő, a Fradi a favorit: az NB I-re is ráköszön a NER-telen valóság

Friss

Népszerű

Összes
Más emberek tartják a kormányinfót, de attól ez még ugyanaz az ország – hogy éli túl a politikai szatíra a NER bukását?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik