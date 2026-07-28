A LaLiga első embere szánalmasnak nevezte a FIFA-elnököt

Infantino hétfőn egy 15 diából álló bejegyzést osztott meg az Instagramon, amelyben a világbajnoksággal kapcsolatos számos vitatott esetről írt, miközben arra kérte a kritikusokat, hogy szánjanak egy pillanatot az elmélkedésre, a meditációra és az imádkozásra.

Infantino bejegyzésében elsősorban az újságírókat célzott meg, mondván: „azok, akik tollaik és papírjaik, paravánjaik mögött gyűlöletet és hamis pletykákat terjesztettek, a gyűlölet magvait hintették el”, miközben a FIFA – szavaival élve – „a földkerekség legnagyobb eseményét” rendezte meg.

Miért pont most?

Tebas a közösségi oldalán erre reagálva azt írta, Infantino szánalmas üzenetet tett közzé az Instagram-fiókján.

Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de instagram y en las cuentas de @FIFAcom Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 27, 2026

„Senki sem vitatja, hogy a futball az izgalomról és az egységről szól. De az átláthatóság, a jó kormányzás és az elszámoltathatóság soha nem lehet a gyűlölet forrása; ez mind kötelesség. Az erős intézmények nem teszik hiteltelenné azokat, akik kérdéseket tesznek fel, hanem válaszolnak rájuk.”

Gianni, amikor egy vezető egy egész posztot szentel annak, hogy elhiteltelenítse azokat, akik jogos ellenőrzést gyakorolnak, az ember nem tehet mást, mint hogy megkérdezi: Miért pont most? Van valami oka egy ilyen védekező hangnemnek? Történik valami, amiről nem tudunk?

Tebas folyamatos bírálata

Tebas már a múlt héten felszólította Infantinót a lemondásra, akkor az olasz La Gazzetta dello Sportnak adott interjújában ellenezte a 64 csapatos világbajnokság ötletét, és azzal vádolta a FIFA-t, hogy tönkreteszi a futballipart.

Infantinóról szólva konkrétan úgy fogalmazott, le kellene mondania.

De élvezi a rendszer, a szövetségek támogatását. Ehhez nincs mit hozzáfűzni, ugye? Nincs ellenzéki jelölt, mert senki sem akar veszíteni. Ez a rendszer a gyökerénél fogva beteg.

De Tebas a hónap elején azért is bírálta Infantinót és a FIFA-t, amiért Donald Trump amerikai elnök felhívását követően felfüggesztette Folarin Balogun amerikai válogatott csatárának piros lapos eltiltását.