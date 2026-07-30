Bosszút álltak az Eb-döntőért a románok, lemaradt a vb-éremről a férfi kardcsapat

A magyar férfi kardválogatott az azerieket és az üzbégeket fölényesen győzte le, majd a jóval erősebb amerikaiakon is meggyőző teljesítménnyel jutott túl, de a franciáktól öt tussal kikapott. Bronzmeccsen vigasztalódhatott így a magyar csapat, de ehhez az Európa-bajnoki döntő ismétléseként a románokat kellett legyőzni.

Szilágyi Áron és Rabb Krisztián is rendkívül magabiztos teljesítménnyel dolgozott ki hatalmas előnyt, Tóth Bertalan 10-3-as előnynél léphetett így pástra. Erre nagy szüksége is volt, mert Vlad Covaliu bravúros tempóban gyűjtötte a tusokat, végül 15-13-ra zsugorodott az előnyünk. Cseréltek a románok, Szilágyi ellen George Dragomir érkezett, ami telitalálatnak bizonyult, mert 19-19-re egyenlítettek a románok.

Tóth 20-19-nél lépett újra pástra, Radu Nitu pedig két tussal rögtön fordított, így először vezetett Románia a mérkőzésen. Összekapta magát az első vébéjén szereplő vívó, kiegyenlített csata után 25-24-es hátránynál érkezett Rabb, aki rendkívül összeszedett vívással 30-28-as előnyt hozott össze. Sajnos 35-32-es hátránynál érkezett Szilágyi Vladiu ellen, de 5-2-re kikapott az asszójában.

Ez egyben azt is jelentette, hogy Rabbra várt a befejezés 40-34-es hátrányból, de csodát tenni nem tudott, 45-39-re kapott ki a magyar válogatott, így aztán érem nélkül maradt.

A Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Lupkovics Dóra összeállítású magyar női tőrcsapat szintén csütörtökön lépett pástra, végül ötödik helyen zárt, miután Oroszországot 43-42-re, Kanadát 40-38-ra győzte le a helyosztókon.