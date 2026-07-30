200 millióval emelte meg Forsthoffer Ágnes hivatala a parkfenntartási maffiában érintett cég megbízását

A lap azt írja, hogy a Parlament körüli zöldfelületeket jelenleg a ZÖFE Kft. tartja fenn, amely kapcsolatba hozható azzal a parkfenntartó vállalkozói körrel, amely miatt ügyészségi nyomozás zajlik.

Felidézik, hogy a ZÖFE azok között a cégek között szerepelt, amelyek a korábbi években rendszeresen nyertek budapesti parkfenntartási közbeszerzéseket. A cég tulajdonosi hátterében olyan vállalkozások és személyek is megjelennek, amelyek a Magyar Narancs szerint több ponton kapcsolódnak a nyomozás fókuszában álló Pannon Park Forest Kft.-hez.

Kövér László hivatala kötötte a szerződést, Forsthofferék emelték az összeget

A vállalkozás 2025 novemberében, már az ügyészségi vizsgálat közben nyerte el az Országgyűlés Hivatalának közbeszerzését. A szerződés értelmében a cég a Kossuth Lajos tér, a Vértanúk tere, az Alkotmány utca és az Összetartozás Emlékhelye környezetének parkfenntartását, valamint az öntözőrendszerek üzemeltetését végzi.

Az eredeti megállapodás nettó 528 millió forintos megbízási díjról szólt egyéves időtartamra, emellett külön keretek álltak rendelkezésre eseti feladatok elvégzésére is. Mégis, az Országgyűlés Hivatala június elején, már az új házelnök, Forsthoffer Ágnes beiktatása után nettó 200 millió forinttal emelte meg a szerződés keretét, így annak összértéke 728 millió forintra nőtt.

Ezzel indokolják az emelést

Az indoklás szerint a Kossuth téren tartott rendezvények a vártnál nagyobb terhelést jelentettek a zöldfelületek és az öntözőrendszerek számára, ezért vált szükségessé a többletmunka finanszírozása. A szerződésmódosítás nem nevezte meg konkrétan, mely események okozták a pluszterhelést, de a Magyar Narancs két jelentősebb idei rendezvényt említ: a március 15-i Békemenetet és a Tisza Párt májusi nagygyűlését.

A lap felidézi: az ügyészség gyanúja szerint egy, a Pannon Park Forest köré szerveződő céghálózat 2011 és 2024 között szerződések megszerzése és megtartása érdekében mintegy 2 milliárd forintnyi kenőpénzt juttathatott különböző szereplőknek.

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