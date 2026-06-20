„Szégyellem magam, hogy én okoztam ezt a fájdalmat” – felmondott a műsorvezető, aki Messi apjának halálát terjesztette

A Luzu TV műsorvezetője, Florencia Pena élő adásban közölte, hogy meghalt Jorge Messi, sőt arra is utalt, hogy a klasszis támadó nem játszik már a vébén a gyász miatt. A riportot követően Pena lemondott tisztségéről, és bocsánatot kért a családtól, a produkciós stábot hibáztatva azért, hogy az élő adás során a fülhallgatóján keresztül téves információkat adtak át neki.

„Elnézést kérek a Messi családtól azért a szörnyű pillanatért, amelyet – gondolom – most átélnek. Rettentően szégyellem magam, hogy én okoztam ezt a fájdalmat.

Tisztáznom kell, hogy ezt a hamis információt az élő adás során kaptam, amit a műsor produkciós csapata is megerősített, és én megbíztam benne. Ennek ellenére vállalom a felelősséget azért, hogy részese voltam a hibának, és ezért döntöttem úgy, hogy visszavonulok, és távozom a Luzuból. Teljes szívből bocsánatot kérek, hibáztam

– írta Pena a közösségi oldalán.

A 2020-ban indult Luzu egy népszerű hírforrás Argentínában. A csatorna szintén bocsánatkérő nyilatkozatot adott ki, és hozzátette, hogy „a felelősöket” felmentették tisztségükből.

„Csatornánk számára elfogadhatatlan, hogy érzékeny információkat megfelelő előzetes ellenőrzés nélkül sugározzunk. Ennek következtében a Luzu TV vezetése úgy döntött, hogy elbúcsúzik az összes felelős személytől, Florencia Pena pedig úgy döntött, hogy távozik. Megerősítjük elkötelezettségünket a felelősségteljes, tiszteletteljes és szigorú kommunikáció iránt.”