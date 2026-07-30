Mégsem lesz sztrájk az IKEA-ban

Megállapodott az IKEA a szakszervezettel – tájékoztatta a két fél csütörtökön az MTI-t, így nem lesz sztrájk a bútoráruházakban. A munkavállalók elfogadták a munkáltató ajánlatát, így megállapodás született az IKEA és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) között a munkatársak támogatásáról és a stabil működés biztosításáról, a vállalat által felajánlott bruttó 100 ezer forintot már az augusztusban érkező fizetéssel megkapják a dolgozók – közölte Karsai Zoltán szakszervezeti elnök és az IKEA Magyarország.

A szakszervezeti vezető elmondása szerint a szerdai egyeztetést követően a munkavállalók arról szavaztak, hogy elfogadják-e a 6 százalékos alapbérfejlesztés helyett az IKEA által felajánlott egyszeri kifizetést, bruttó 100 ezer forint összegben. A válaszadást nem korlátozták a szakszervezeti tagokra, és a kérdésről a társaság is értesítette a dolgozókat, akik – a KASZ elnöke szerint – ugyan nem egyhangúlag, de elfogadták a munkáltató ajánlatát. Karsai Zoltán jelezte: az IKEA minden dolgozója megkapja ezt a bruttó 100 ezer forintot, amit a vállalat már a következő, az augusztus elején érkező fizetésekkel együtt utal el a munkavállalóknak. Karsai Zoltán elmondta, hogy a munkáltatóval kötött megállapodásban vállalták: feloszlatják a sztrájkbizottságot, és december 1-jéig nem hoznak létre újat.

Az IKEA Magyarország az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a megállapodásról azt írta: „ez a fontos lépés egyszerre helyezi előtérbe munkatársaink anyagi jólétét és vállalatunk hosszú távú, stabil működését”. Rámutattak: bár az IKEA az idén mintegy 580 millió forintot fordított béremelésre a rendszeres éves bérfelülvizsgálat keretében, tisztában vannak a rendkívüli makrogazdasági nyomással és az elmúlt években tapasztalt magas inflációval, amely a magyar háztartásokat terheli.

Az IKEA dolgozói július 9-e óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, míg végül a tárgyalóasztalnál fejeződtek be az egyeztetések. A szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négy esetében a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes, 6 százalékos alapbéremelést.