Hősiesen helytállt a Paks a Panathinaikosz otthonában

A hazaiak ugyanazzal a kezdővel álltak fel, mint egy hete Pakson, a vendégeknél Bognár György négy helyen is változtatott az első összecsapáshoz képest. Az athéni visszavágó első helyzete a paksiak előtt adódott, de Pető szöglete után Papp kapu fölé fejelt. Ettől, illetve Papp újabb közeli kísérletétől függetlenül jobbára a hazaiaknál volt a labda,

így némileg meglepő volt, amikor az FTC ellen duplázó Pető találatával mégis a magyar csapat szerzett vezetést.

A hazaiak ugyan szabálytalanságot reklamáltak – Lapu fejpárbajt nyert a tizenhatoson belül, Horváth pedig testtel sodorta tovább a labdát –, de a találat érvényben maradt. A kapott góltól úgy tűnt, megzavarodtak a hazaiak, azonban az első játékrész hajrájára rendezték soraikat és Jagusic 11 méteres bombájával egyenlítettek is.

Másodszor is vezetést szerzett a Paks

A második félidő elején a hazai csapat óriási nyomást gyakorolt a vendégekre, akik azonban nem kapkodtak, és az 57. percben ismét előnyhöz jutottak.

Akkor Horváth harcos labdaszerzését Zeke visszajátszása követte a kapu elé, Győrfi pedig közelről élt a lehetőséggel.

A görög együttes ismét átvette az irányítást, de a szervezett paksiak megakadályozták a hazaiakat abban, hogy akcióikat helyzetekre váltsák. Jobb híján távoli átlövésekkel kísérletezett a Panathinaikosz, de Kovácsik mindig könnyedén hárított. A túloldalon Szabó bombával tesztelte Pena éberségét, majd a 83. percben Pellistri 12 méteres lapos lövésénél már bravúr is kellett a magyar kapustól.

A 85. percig bírta a magyar csapat

A 85. percben azonban már Kovácsik sem segíthetett, akkor De Vrij fejelt le egy beadást, majd Rastoder az ötösről nagy erővel vágta a labdát a kapuba. A hátralévő szűk időben a Paks már nem tudott fordulatot hozni a meccsbe, így athéni döntetlennel búcsúzott a kupasorozattól.

A Paks lett a játéknap egyetlen magyar búcsúzója, az FTC az Európa Ligában, a Győr és a Debrecen a Konferencia Ligában jutott tovább a harmadik forduóba.