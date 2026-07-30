Hősiesen helytállt a Paks a Panathinaikosz otthonában

A hazaiak ugyanazzal a kezdővel álltak fel, mint egy hete Pakson, a vendégeknél Bognár György négy helyen is változtatott az első összecsapáshoz képest. Az athéni visszavágó első helyzete a paksiak előtt adódott, de Pető szöglete után Papp kapu fölé fejelt. Ettől, illetve Papp újabb közeli kísérletétől függetlenül jobbára a hazaiaknál volt a labda,
így némileg meglepő volt, amikor az FTC ellen duplázó Pető találatával mégis a magyar csapat szerzett vezetést.
A hazaiak ugyan szabálytalanságot reklamáltak – Lapu fejpárbajt nyert a tizenhatoson belül, Horváth pedig testtel sodorta tovább a labdát –, de a találat érvényben maradt. A kapott góltól úgy tűnt, megzavarodtak a hazaiak, azonban az első játékrész hajrájára rendezték soraikat és Jagusic 11 méteres bombájával egyenlítettek is.
Másodszor is vezetést szerzett a Paks
A második félidő elején a hazai csapat óriási nyomást gyakorolt a vendégekre, akik azonban nem kapkodtak, és az 57. percben ismét előnyhöz jutottak.
Akkor Horváth harcos labdaszerzését Zeke visszajátszása követte a kapu elé, Győrfi pedig közelről élt a lehetőséggel.
A görög együttes ismét átvette az irányítást, de a szervezett paksiak megakadályozták a hazaiakat abban, hogy akcióikat helyzetekre váltsák. Jobb híján távoli átlövésekkel kísérletezett a Panathinaikosz, de Kovácsik mindig könnyedén hárított. A túloldalon Szabó bombával tesztelte Pena éberségét, majd a 83. percben Pellistri 12 méteres lapos lövésénél már bravúr is kellett a magyar kapustól.
A 85. percig bírta a magyar csapat
A 85. percben azonban már Kovácsik sem segíthetett, akkor De Vrij fejelt le egy beadást, majd Rastoder az ötösről nagy erővel vágta a labdát a kapuba. A hátralévő szűk időben a Paks már nem tudott fordulatot hozni a meccsbe, így athéni döntetlennel búcsúzott a kupasorozattól.
A Paks lett a játéknap egyetlen magyar búcsúzója, az FTC az Európa Ligában, a Győr és a Debrecen a Konferencia Ligában jutott tovább a harmadik forduóba.
Konferencia Liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:
Panathinaikosz (görög) – Paksi FC 2-2 (1-1)
Athén
v.: Bilbija (bosnyák)
Panathinaikosz: Pena – Caprasz, de Vrij, Tuba (Van Drongelen, 61.), Kiriakopulosz – Jagusic (Rastoder, 66.), Camara, Gnezda Cerin (Chirivella, 76.) – Zaruri (Pellistri, 61.), Tetteh, Andino (Taborda, 76.).
Paks: Kovácsik – Vas, Szabó J., Zeke – Győrfi (Balogh B. 85.), Windecker, Papp, Lapu (Lenzsér, 46.) – Horváth (Gyurkits, 72.), Pető (Tóth B. 72.) – Szalai (Böde, 72.).
gól: Jagusic (44.), Rastoder (85.), illetve Pető (35.), Győrfi (57.)
sárga lap: Lapu (11.), Szabó J. (45+2.), Horváth (68.)