Olyat tett az Egyesült Államok futballcsapata a vébén, amire 1930 óta képtelen volt

Mivel a Team USA 4-1-re legyőzte Paraguayt az első fordulóban, így egymás után két vb-meccsét is megnyerte. Erre 1930-ban volt képes utoljára, akkor Belgiumot és Paraguayt is 3-0-val intézték el az amerikaiak. Argentína 1930-ban ezt követően 6-1-gyel küldte haza az amerikai csapatot.
For the first time since 1930, the USMNT has won back-to-back games in the men’s World Cup.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2kgDpwnAl4
— The Athletic (@TheAthletic) June 19, 2026
Idén viszont nemcsak otthon van, hanem hat ponttal tovább is jutott a legjobb 32 közé.
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Egy félidő alatt lerendezték az amerikaiak Ausztráliát
Elég volt az Egyesült Államoknak, hogy az első félidőben domináltak a pályán, megérdemelten győzték le 2–0-ra Ausztráliát ezzel gyakorlatilag már az egyenes kieséses szakaszban Mauricio Pochettino együttese.