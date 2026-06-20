Olyat tett az Egyesült Államok futballcsapata a vébén, amire 1930 óta képtelen volt

Mivel a Team USA 4-1-re legyőzte Paraguayt az első fordulóban, így egymás után két vb-meccsét is megnyerte. Erre 1930-ban volt képes utoljára, akkor Belgiumot és Paraguayt is 3-0-val intézték el az amerikaiak. Argentína 1930-ban ezt követően 6-1-gyel küldte haza az amerikai csapatot.

For the first time since 1930, the USMNT has won back-to-back games in the men’s World Cup.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2kgDpwnAl4 — The Athletic (@TheAthletic) June 19, 2026

Idén viszont nemcsak otthon van, hanem hat ponttal tovább is jutott a legjobb 32 közé.