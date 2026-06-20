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Foci foci vb 2026

Olyat tett az Egyesült Államok futballcsapata a vébén, amire 1930 óta képtelen volt

Alex Freeman gólöröme a második találatot követően.
Emilee Chinn/Getty Images
Alex Freeman gólöröme a második találatot követően.
24.hu
2026. 06. 20. 01:24
Alex Freeman gólöröme a második találatot követően.
Emilee Chinn/Getty Images
Alex Freeman gólöröme a második találatot követően.
Az Amerikai Egyesült Államok péntek este 2-0-ra verte Ausztráliát a labdarúgó-világbajnokságon, amivel biztosan továbbjutott a csoportjából, de mást is elért.

Mivel a Team USA 4-1-re legyőzte Paraguayt az első fordulóban, így egymás után két vb-meccsét is megnyerte. Erre 1930-ban volt képes utoljára, akkor Belgiumot és Paraguayt is 3-0-val intézték el az amerikaiak. Argentína 1930-ban ezt követően 6-1-gyel küldte haza az amerikai csapatot.

Idén viszont nemcsak otthon van, hanem hat ponttal tovább is jutott a legjobb 32 közé.

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Elég volt az Egyesült Államoknak, hogy az első félidőben domináltak a pályán, megérdemelten győzték le 2–0-ra Ausztráliát ezzel gyakorlatilag már az egyenes kieséses szakaszban Mauricio Pochettino együttese.
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