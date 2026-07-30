Győri KL-továbbjutás kabaréba illő kapott góllal, kihagyott 11-essel és füttykoncerttel

Sérülés miatt az algériai válogatott Nadir Benbuali, illetve Csinger Márk, Tóth Rajmund és a román Paul Anton sem lépett még pályára, de nélkülük is diktálhatott volna nagyobb tempót a Győr a mérkőzés elején.

Érződött, hogy az idegenbeli fölényes győzelem után nincs gólszerzési kényszerben a hazai csapat. Eseménytelenül telt el az első negyedóra a nagy melegben, egyik oldalon sem forogtak veszélyben a kapuk, noha az első mérkőzésen sok helyzet alakítottak ki a csapatok. A győriek támadásépítéseiben sok volt a hiba, a pontatlan passz, így még a 16-oson belülre se nagyon jutottak be.

Megyeri elcsúszása után szerzett gólt az ellenfél

A félidő közepén sok időt töltött a győri térfélen a vendégcsapat, amely aztán mégis ellentámadásból szerzett vezetést: a kapujából egy előre ívelésre kifutó Megyeri elcsúszott, és bár gyorsan visszafutott, balról Zegdane emelt középre, az üresen érkező Ferber – a luxemburgi bajnokság tavalyi gólkirálya – pedig a kapuba passzolt.

Nem sokkal később a nagy lendülettel becsúszó Zegdane nyújtott lábbal eltalálta Njie lábszárát, ezért a játékvezető piros lapot mutatott fel neki.

Emberelőnyben is nagyon lassan és tompán játszott a Győr, így esélye sem volt a gólszerzésre. Sőt, a hazai védelmen simán átjutó Eddaradzs révén a hajrában akár növelhette volna előnyét a Bissen. A hazai szurkolók füttyel kísérék az öltözőbe kedvenceiket.

Egy kihagyott, egy belőtt büntető

Lendületesebben kezdte a második félidőt a Győr, gyorsan helyzetet alakított ki, majd büntetőhöz jutott, amikor Stefulj szabadrúgásánál a sorfalban álló egyik játékos karjáról pattant a földre a labda. Djukanovic végezte el a 11-est, de a bal kapufára bombázott. A hazaiak játéka később ismét statikussá, ötlettelenné vált.

A 75. percben Selyem buktatásáért újabb büntetőt kapott a Győr, Krpic pedig ezt már kihasználta.

A magyar csapat komoly előnyt szerzett idegenben, de a visszavágón nagyon gyengén játszott – a nézők ezt a végén is füttykoncerttel minősítették –, a továbbjutása azonban így sem forgott veszélyben.

A győriek korábban 1-0-s vereséggel és 2-2-es döntetlennel búcsúztak a Bajnokok Ligája selejtezőjétől az izlandi Víkingur Reykjavíkkal szemben, így kerültek át a KL-be, ahol a Rigával találkoznak a harmadik körben, és idegenben kezdik a párharcot augusztus hatodikán.