Dunamenti Erőműenergia-krízishelyzetmagyar péteráram
Belföld

Magyar Péter a Dunamenti Erőműből jelentkezett: közeleg a megoldás?

Dunamenti Erőmű Zrt.
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 30. 21:07
Dunamenti Erőmű Zrt.
A vártnál hamarabb állhat helyre a százhalombattai erőmű működése, így némileg könnyebb lehet a hazai energiaigények biztosítása.

Várhatóan vasárnaptól újraindulhat a százhalombattai erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja, ami 380 megawattos pluszkapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején – tájékoztatott Facebook-videójában Magyar Péter.

A miniszterelnök munkavédelmi sisakban, a Dunamenti Erőműből jelentkezett be. Ezt megelőzően csütörtök délután arról beszélt, a Paksi Atomerőmű várható leállása, a Dunamenti Erőmű technikai hiba miatti leállása és az újabb hőhullám miatti megugró villamosenergia-igény miatt hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet az országban.

A százhalombattai gázerőműben a technikai hiba javítása folyamatban van, már akár holnap megkezdődhet az üzem újraindítása, vasárnap pedig akár már újra teljes kapacitással járulhat hozzá a hazai energiatermeléshez.

Magyar kiemelte: jelenleg minden szomszédunktól vásárolunk elektromos áramot a jelentősen emelkedő fogyasztói igények és a kieső kapacitások miatt. Kitért arra is, hogy a Dunamenti Erőműben – Pakssal ellentétben – elvégezték azt a szivattyúfejlesztést, mely az apadó Duna mellett is biztosítja az erőmű hűtését.

A miniszterelnök szerint a Paksi Atomerőmű várható leállása 50 milliárd forint többletköltséget okozhat az államnak.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
20 millióval emelte meg Forsthoffer Ágnes hivatala a parkfenntartási maffiában érintett cég megbízását
Szijjártó Péter visszavonta feljelentését Magyar Péter ellen, nem kerül napirendre a kormányfő mentelmi joga
Teljesen átalakítja az oktatási rendszert a kormány, az összes tankerületi vezető helyét megpályáztatják
Kvíz: te meddig jutnál el a Legyen Ön is milliomos!-ban?
el selejtező ftc twente
EL-selejtező: FTC-Twente 2-0 (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik