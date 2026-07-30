Várhatóan vasárnaptól újraindulhat a százhalombattai erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja, ami 380 megawattos pluszkapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején – tájékoztatott Facebook-videójában Magyar Péter.

A miniszterelnök munkavédelmi sisakban, a Dunamenti Erőműből jelentkezett be. Ezt megelőzően csütörtök délután arról beszélt, a Paksi Atomerőmű várható leállása, a Dunamenti Erőmű technikai hiba miatti leállása és az újabb hőhullám miatti megugró villamosenergia-igény miatt hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet az országban.

A százhalombattai gázerőműben a technikai hiba javítása folyamatban van, már akár holnap megkezdődhet az üzem újraindítása, vasárnap pedig akár már újra teljes kapacitással járulhat hozzá a hazai energiatermeléshez.

Magyar kiemelte: jelenleg minden szomszédunktól vásárolunk elektromos áramot a jelentősen emelkedő fogyasztói igények és a kieső kapacitások miatt. Kitért arra is, hogy a Dunamenti Erőműben – Pakssal ellentétben – elvégezték azt a szivattyúfejlesztést, mely az apadó Duna mellett is biztosítja az erőmű hűtését.

A miniszterelnök szerint a Paksi Atomerőmű várható leállása 50 milliárd forint többletköltséget okozhat az államnak.