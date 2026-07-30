Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint többek között az Orbán-kormány mulasztásai is hozzájárultak ahhoz, hogy energia-krízishelyzetre készül a kormány.

Facebook-bejegyzésében a miniszter részletezi a Magyar Péter által csütörtökön bejelentett energia-krízishelyzettel kapcsolatos intézkedéseket, ám arról ír, hogy a paksi szivattyútelep megépítése egy évek óta ismert problémát oldott volna meg, ha az előző kormány hajlandó lett volna megépíteni azt.

Arról is őszintén kell beszélni, hogyan jutottunk ide, mert szakmai szemmel ez a legfelháborítóbb. A Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma volt. Egy tízmilliárdos beruházással, az új paksi szivattyútelep megépítésével ez a leállás és a most tízmilliárdos többletköltséget jelentő áramimport elkerülhető lett volna. Az előző kormány ezt nem építette meg, miközben az MVM politikai utasításra százmilliárdokat költött hirdetésekre, szponzorációkra és sportklubokra. Ezt is ki fogjuk vizsgálni

– ígéri Kapitány, aki bízik abban, hogy „a higgadt, módszeres munka a legnagyobb kihívásokon is átsegít minket”.