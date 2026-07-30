Zelenszkij: Egy észak-koreai rakéta végzett nyolc gyerekkel és a szülőkkel

A csütörtök hajnali nagyszabású orosz légitámadásban az egyik rakéta egy radushnei házba csapódott be Krivij Rih mellett, ahol tíz ember vesztette életét: nyolc gyerek (az egyik unoka volt) és a szülők. Egyedül a család kutyája élte túl a támadást.

„A ballisztikus rakéta, amely kiirtott egy ukrán családot, észak-koreai gyártmány volt” – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint hosszú idő után lőttek ki észak-koreai rakétát az oroszok. Zelenszkij egyben sürgette a szövetségeseket, hogy biztosítsanak számukra légvédelmi rakétákat, legfőképp Patriot, NASAMS, IRIS-T és HAWK-rendszereket.