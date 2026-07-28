A vb-döntő után kitört balhéval kapcsolatban a legtöbb híradás Leandro Paredes ámokfutására koncentrált, az argentin középpályás ugyanis Eric Garcíára és Gavira is rárontott (ennek ellenére megúszta piros lap nélkül).

Volt azonban egy Roberto Ayala–Dani Olmo csörte is, az egykori marcona védő, aki a fizimiskáját elnézve most is kiváló formában van, a nyakához érve lökött egyet a spanyol focistán.

El piñon que le metió Ayala al pelotudo de Dani Olmo jajajaja pic.twitter.com/ykegnrGsMB — Pala (@PalaPR_) July 20, 2026

Nem egyezik a két verzió

Ha valaki azt mondja, hogy sajnálja, de közben az ütést azzal indokolja, hogy az egy megjegyzésre adott válasz volt, az valójában egyáltalán nem bánja, amit tett, mert hazudik. Semmit sem mondtam neki, így bocsánatot sem kell kérnie.

Nem a hiba határoz meg bennünket igazán, hanem az ahhoz szükséges bátorság, hogy azt alázattal, őszinteséggel és méltósággal ismerjük el” – nyilatkozta Olmo a Diari de Terrassa című katalán lapnak.

Olmo arra utalt, hogy a korábbi 115-szeres argentin válogatott Ayala úgy fogalmazott, hogy azért húzta fel magát, mert a spanyol középpályás hergelte őt egy megjegyzéssel.

Reakció volt valamire, amit mondott, de ennyi az egész. Ha találkozom vele, természetesen személyesen is bocsánatot kérek tőle.

A pozíciómból adódóan nem engedhetem meg, hogy egy érzés vagy bármi, amit a másik fél vált ki belőlem, befolyásolja a hangulatomat vagy a tetteimet. Inkább csak egy meglökés volt, semmint ütés, aminek beállítják.”

Olmo azt is hozzátette, hogy amikor pályára lép, mindig az lebeg a szeme előtt, hogy úgy viselkedjen, hogy azzal példát mutasson, és büszke legyen rá a családja. Korábban a spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlan és tűrhetetlen volt az argentin játékosok viselkedése.

Ha már világbajnokság és argentinok: arról, hogy miért hibázott a VAR az Argentína–Svájc negyeddöntőn Breel Embolo kiállításánál, itt írtunk.