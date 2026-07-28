Hibázott a VAR, nem állíthatták volna ki a svájci csatárt a Messiék elleni vb-negyeddöntőn

A futballista 1-1-es állásnál, a 72. percben esett el Leandro Paredes mellett, az argentinok középpályása pedig sárga lapot kapott. A VAR-szoba azonban jelezte a portugál Pedro Pinheiro játékvezetőnek, hogy a svájci játékoshoz nem értek hozzá, amiért Embolo végül megkapta második figyelmeztetését, csapata pedig emberhátrányba került. A jelenet 00:58-nál látható az összefoglalóban.

A futball szabályalkotó testülete (IFAB) most jelezte, a bírói csapat rosszul alkalmazta a téves azonosításra vonatkozó szabályokat, a leírtak alapján ugyanis azt akkor lehet használni, ha a játékvezető rossz játékosnak adott lapot egy elkövetett szabálytalanságot követően.

Az IFAB közleménye szerint lap „csak annak a játékosnak az azonosítása céljából vizsgálható felül, aki elkövette a szabálytalanságot, amelyért a büntetést kiszabták; maga a szabálytalanság nem vizsgálható felül és nem módosítható.”

Várhatóan finomítanak majd a szabály alkalmazásán

Magyarán: ha a bíró úgy látta, hogy Paredes sárgát érően szabálytalankodott, a VAR-szoba nem hívhatta volna ki, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy a sárga valójában Embolónak járna műesés miatt.

Az IFAB ugyanakkor megjegyezte, hogy várhatóan finomítanak majd az alkalmazáson. A találkozót a későbbi ezüstérmes argentinok hosszabbításban 3-1-re nyerték.