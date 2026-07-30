Koponyája sérült az ötéves kisfiúnak, aki a tízéves testvérével ütközött össze jetski-vel

Súlyos fejsérülést szenvedett hétfő este Dunaharasztinál egy ötéves kisgyerek, aki egyedül vezetett egy jetski-t – számolt be az RTL Híradó. Az óvodás összeütközött a tízéves testvérével, aki szintén önállóan irányított egy másik jetski-t. A gyerekek az apjukkal voltak ott, aki egy harmadik járművön követte őket.

A magyar jogszabályok szerint 18 év alattiak egyedül nem vezethetnek jetskit, használatához külön jogosítvány szükséges. A vízirendészek szerint az eset kiskorú veszélyeztetésének számít. Az eset miatt nyomozás indult.