jetskikiskorú veszélyeztetése
Belföld

Koponyája sérült az ötéves kisfiúnak, aki a tízéves testvérével ütközött össze jetski-vel

rtl
24.hu
2026. 07. 30. 19:57
rtl

Súlyos fejsérülést szenvedett hétfő este Dunaharasztinál egy ötéves kisgyerek, aki egyedül vezetett egy jetski-t – számolt be az RTL Híradó. Az óvodás összeütközött a tízéves testvérével, aki szintén önállóan irányított egy másik jetski-t. A gyerekek az apjukkal voltak ott, aki egy harmadik járművön követte őket.

A magyar jogszabályok szerint 18 év alattiak egyedül nem vezethetnek jetskit, használatához külön jogosítvány szükséges. A vízirendészek szerint az eset kiskorú veszélyeztetésének számít. Az eset miatt nyomozás indult.

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