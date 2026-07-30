Augusztustól megszűnik a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőter területén lévő parkolókban, így a prémium parkolóban is, melynek területén található a 2-es terminál ki- és bejárata – írja csütörtöki sajtóközleményében a Fővárosi Taxi Egyesület.

Lehet, hogy a termináltól több mint egy kilométerre teszik majd ki az utasokat

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden utas ki- és beszállása alkalmával parkolási díjat kellene fizetniük a taxiknak.

Tekintettel arra, hogy a BKK állásfoglalása szerint a rögzített hatósági ár keretei között nem dönthet az utas a többlet költség megfizetése mellett, a budapesti taxi-rendelet pedig nem teszi kötelezhetővé a taxis szolgáltatót díjköteles útszakasz vagy terület használatára, a Budapest Airport Zrt. döntése következményeként a budapesti taxik jelentős része a terminál főépület bejáratától 1100 méter gyalogútra elhelyezkedő taxi parkolóban tudja elvégezni az utasok ki- és beszállítását

– írja a taxis egyesület.

Mint írják, hiába jelezték a Budapest Airport Zrt. részére, hogy a módosítás jelentős utas élményvesztéssel és a szolgáltatási minőség nagy mértékű romlásával fog járni, és erre hivatkozva kérték annak felfüggesztését, az üzemeltető cég elzárkózott a halasztástól, mondván: más szempontok élveznek prioritást.

Ennyivel lenne drágább a fuvar

Az esettel kapcsolatban megkerestük a repteret üzemeltető, 80 százalékban állami tulajdonú Budapest Airport Zrt.-t is, akik válaszukban azt írták: a repülőtéri parkolókban a Budapesten regisztrált taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségének eltörlése valójában egy kivételt szüntetett meg, egyenlő feltételeket teremtve a szolgáltatók között.

A reptér üzemeltetője azzal érvel, hogy „számos nemzetközi repülőtéren már bevezetett gyakorlatot alkalmaz, amely az infrastruktúra-használat költségeinek átlátható és méltányos megosztását szolgálja”.

Mint írják, az intézkedésre:

a kapacitások optimalizálása,

a forgalomirányítás javítása,

és az utasbiztonság növelése

érdekében kerül sor.

A Budapest Airport az infrastruktúra-használati rendszer egységesítését már korábban előkészítette, ugyanakkor a Budapesten regisztrált taxikra vonatkozó kivétel megszüntetésével megvárta a fővárosi döntést az alaptarifa régóta várt emelésével kapcsolatban. A kivétel megszüntetésére ezt követően került sor, biztosítva, hogy a tarifaemelés kiegyensúlyozza a repülőtéri behajtási díjat tehát a taxisofőröknek a repülőtéri fuvarokkal nem keletkezik plusz költsége, ugyanakkor megvalósul a szolgáltatókra vonatkozó szabályozások egységessé tétele is

– emelik ki.

A vállalat a taxis szervezettel való júliusi egyeztetés során „rugalmas megoldásokat ajánlott fel a szolgáltatóknak”. „A jövőben a Budapest Airport nyitott arra, hogy a releváns tapasztalatok összegyűjtése után folytassa a párbeszédet a taxitársaságok képviselőivel az új rendszer finomhangolása érdekében” – tették hozzá.

De mennyi többletköltséget is jelentene egy-egy, a terminál ki- és bejáratáig tartó és onnan induló fuvar augusztustól? A Budapest Airport honlapján elérhető információk alapján az 5 perc türelmi idő csak az egy napon belüli első behajtás esetében vehető igénybe, a második behajtás már díjköteles.

Ez pedig a 0-5 perc közötti időtartamra 800 forintba kerül, ennyivel nőne tehát minden alkalommal a taxisok költsége, ha a terminál bejáratáig szállítanák el az utast.