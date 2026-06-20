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Foci foci vb 2026

Hiába a történelmi piros lap, kiejtették a törököket a vébéről

A törökök fogják a fejüket, mert kiestek a vébéről.
Matt McNulty - FIFA/FIFA via Getty Images
A törökök fogják a fejüket, mert kiestek a vébéről.
24.hu
2026. 06. 20. 07:07
A törökök fogják a fejüket, mert kiestek a vébéről.
Matt McNulty - FIFA/FIFA via Getty Images
A törökök fogják a fejüket, mert kiestek a vébéről.
Paraguay labdarúgócsapata szombat reggel meglepetésre 1-0-ra legyőzte Törökországot a világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

Mintha csak a marokkói 70 másodperces gólt akarta volna megdönteni a közép-amerikai csapat, szintén villámgyorsan vezetést szerzett. Mindössze 66 másodperc telt el a meccsből, amikor Matias Galarza bal lábbal a bal alsó sarokba bombázott.

Innentől szinte felborult a pálya, a törökök támadtak végig, de Paraguay rendkívül stabil védekezést produkált. A találkozó nagyon feszült hangulatban telt, többször is tömegjelenet alakult ki, néhány focista úgy nézett ki, mint aki minden balhéban benne akar lenni. Végül egy ilyen jelenet történelmi pillanattal járt:

Miguel Almirón úgy szólt be Mert Müldürnek, hogy eltakarta a száját. A török azonnal be is árulta, a VAR-felvételek alapján pedig piros lapot kapott a paraguayi.

Térfélcsere után az emberelőnyt kihasználva még nagyobb nyomást helyezett ellenfelére Törökország, helyzetekig is eljutott, az 59. percben Merih Demiral távoli bombája megpattant, de Orlando Gill lábbal védett. A hajrában Baris Yilmaz kétszer is gólpasszhoz járt közel, előbb Deniz Gül luftot rúgott, később Can Uzun 13 méterről tisztán lőhetett, de középre ment a labda.

A vége így hatalmas török blama, Paraguay nyert 1-0-ra. Vereségével Törökország a második csapat Haiti után, amely biztosan nem jut tovább a csoportkörből.

Jún. 20. Június 20. 05:00
SAN FRANCISCO Levi's Stadium
TUR Törökország
0:1
PAR Paraguay
D CSOPORT
közvetítés
Matias Galarza
Galarza
1
Matias Galarza
Galarza
3
Isidro Pitta
Pitta
45
Damian Bobadilla
Bobadilla
45
Kerem Akturkoglu
Aktürkoğlu
45
Baris Yilmaz
Bariş
45
Miguel Almiron
M. Almiron
47
Miguel Almiron
M. Almiron
47
Ismail Yuksek
İsmai̇l
58
Can Yilmaz Uzun
Can Uzun
58
Yunus Akgun
Yunus
59
Deniz Gul
Deni̇z Gül
59
Diego Gomez
D. Gomez
66
Gustavo Velazquez
Velazquez
66
Ferdi Kadioglu
F. Kadioğlu
70
Eren Elmali
Eren Elmali
70
Eren Elmali
Eren Elmali
70
Juan Caceres
Caceres
80
Alexandro Maidana
Maidana
80
4-2-3-1
4-2-3-1
Ugurcan Cakir Uğurcan 23
Abdulkerim Bardakci Abdülkeri̇m 14
Ferdi Kadioglu F. Kadioğlu 20
Merih Demiral Demi̇ral 3
Mert Muldur Mert Müldür 18
Arda Guler Arda Güler 8
Hakan Calhanoglu Çalhanoğlu 10
Ismail Yuksek İsmai̇l 16
Kenan Yildiz Yildiz 11
Muhammed Kerem Akturkoglu Aktürkoğlu 7
Yunus Akgun Yunus 19
Orlando Daniel Gill Noldin O. Gill 12
Gustavo Raul Gomez Portillo G. Gomez 15
Juan Jose Caceres Caceres 4
Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica Alonso 6
Omar Federico Alderete Fernandez Alderete 3
Adrian Andres Cubas Cubas 14
Diego Alexander Gomez Amarilla D. Gomez 8
Matias Galarza Fonda Galarza 23
Miguel Angel Almiron Rejala M. Almiron 10
Isidro Miguel Pitta Saldivar Pitta 25
Julio Cesar Enciso Enciso 19
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