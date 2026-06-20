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Történelmi piros lap a vébén, eltakarta a száját egy játékos

Ivan Barton játékvezető az első, aki felmutatta a piros lapot valakinek, amiért eltakart szájjal magyaráz az ellenfelének.
Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images
Ivan Barton játékvezető az első, aki felmutatta a piros lapot valakinek, amiért eltakart szájjal magyaráz az ellenfelének.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 20. 06:04
Ivan Barton játékvezető az első, aki felmutatta a piros lapot valakinek, amiért eltakart szájjal magyaráz az ellenfelének.
Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images
Ivan Barton játékvezető az első, aki felmutatta a piros lapot valakinek, amiért eltakart szájjal magyaráz az ellenfelének.
Miguel Almirón az első futballista a sportág történetében, akit azért állítottak ki, mert eltakarta a száját. A paraguayi játékos a törökök elleni csoportmérkőzésen állt ki az első félidő hosszabbításában.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) már áprilisban közölte, hogy azonnal kiállítják a világbajnokságon azt a futballistát, aki eltakarja a száját. Erről megfeledkezett Almirón, aki a sokadik balhé közben pontosan így tett, a törökök pedig azonnal reklamálni is kezdték a piros lapot. Ivan Bartonnak rá is szólt a VAR-szoba a fülére, a felvételeket látva pedig azonnal ki is szórta a paraguayit.

Érdekes véletlen, hogy már egy második történelmi VAR-ozásnál is Almirón volt a főszereplő, amikor a videó alapján sárga lapot kapott műesésért, pedig elsőre szabadrúgást kapott Paraguay.

Miért járt ezért piros lap?

A döntés előzménye, hogy a Bajnokok Ligájában a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni a gyanú szerint diszkriminatív, homofób megjegyzéseket tett a Real Madridban futballozó Vinicius Juniorra, miközben a mezével eltakarta a száját. Prestiannit végül hat meccsre tiltották el.

Szinténúj kiállítás jár azért, ha egy játékos engedély nélkül levonul a pályáról. Ennek is van előzménye, az Afrika Nemzetek Kupája döntőjében történt incidensre reakció. A házigazda Marokkónak megítélt büntetőre válaszul Szenegál játékosai levonultak a pályáról, ám végül sikerült befejezni a meccset. A döntőt hosszabbításban szerzett góllal 1–0-ra megnyerte Szenegál – igaz, márciusban megfosztották őket a címtől, miután az Afrikai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága helyt adott Marokkó tiltakozásának.

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