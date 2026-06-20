Történelmi piros lap a vébén, eltakarta a száját egy játékos

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) már áprilisban közölte, hogy azonnal kiállítják a világbajnokságon azt a futballistát, aki eltakarja a száját. Erről megfeledkezett Almirón, aki a sokadik balhé közben pontosan így tett, a törökök pedig azonnal reklamálni is kezdték a piros lapot. Ivan Bartonnak rá is szólt a VAR-szoba a fülére, a felvételeket látva pedig azonnal ki is szórta a paraguayit.

Miguel Almiron is handed a straight red for covering his mouth, the first adoption of the new rule at this World Cup. Paraguay are down to 10 for the rest of this match against Turkiye. pic.twitter.com/2o8x41Y1n7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2026

Érdekes véletlen, hogy már egy második történelmi VAR-ozásnál is Almirón volt a főszereplő, amikor a videó alapján sárga lapot kapott műesésért, pedig elsőre szabadrúgást kapott Paraguay.

Miért járt ezért piros lap?

A döntés előzménye, hogy a Bajnokok Ligájában a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni a gyanú szerint diszkriminatív, homofób megjegyzéseket tett a Real Madridban futballozó Vinicius Juniorra, miközben a mezével eltakarta a száját. Prestiannit végül hat meccsre tiltották el.

Szinténúj kiállítás jár azért, ha egy játékos engedély nélkül levonul a pályáról. Ennek is van előzménye, az Afrika Nemzetek Kupája döntőjében történt incidensre reakció. A házigazda Marokkónak megítélt büntetőre válaszul Szenegál játékosai levonultak a pályáról, ám végül sikerült befejezni a meccset. A döntőt hosszabbításban szerzett góllal 1–0-ra megnyerte Szenegál – igaz, márciusban megfosztották őket a címtől, miután az Afrikai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága helyt adott Marokkó tiltakozásának.