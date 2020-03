A magyar gasztroforradalom úttörői.

Nem adok olyan ételt másnak, amit saját magamnak vagy a gyerekemnek ne adnék

Vajda József azért alapította meg tíz éve a Pékműhelyt, mert Németországból hazatérve döbbent rá, hogy Magyarországon nem tud jó kenyeret kapni. Azóta a Pékműhely Budapest egyik legkedveltebb péksége lett, és mellette elindította a Kenyérlelke fesztivált is. Vajda szerint sokkal jobb hely lenne a világ, ha az emberek szeretnék, amit csinálnak, csak sajnos sokszor a megélhetéshez szabjuk az álmainkat, ahelyett, hogy belevágnánk a megvalósításukba. Persze ő is örül annak, hogy jól megy az üzlet, de azt mondja, akkor is kenyeret sütne, ha egyáltalán nem lenne pénz a világban. Hogy lehetséges, hogy az autónkba ugyan nem tankolnánk káros üzemanyagot, és a virágunkat sem öntöznénk sósavval, az mégsem érdekel minket, hogy nap mint nap mérgeket viszünk be a saját szervezetünkbe? Mire jött rá, mikor kivonult a pusztába? És vajon miért penderíti ki a boltjából a vásárlót, aki azt hiszi, pénzzel bármit és bárkit megvehet magának? Filéző podcast.