Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?

Lehetséges, hogy a Fidesz is csak menet közben kezdte megérteni a saját, a tavaszt meghatározó civil- és sajtószorongató törvénytervezetét? Vajon visszatér-e ősszel ilyen vagy épp átalakult formában? Pető Péter főszerkesztő és Pál Zsombor vezető szerkesztő ezúttal az Első kézből podcast élő felvételén, a 24.hu legutóbbi közönségtalálkozóján beszéltek az „átláthatóságiként” emlegetett javaslatról, amelyet most a 24 Extra Csúcs csomagjának előfizetői is meghallgathatnak, visszanézhetnek.

Miért kényelmes téma a Fidesznek a média? Van-e olyan, még el nem ért céljuk a sajtóval, amihez egy ilyen törvényre lett volna szükség?

Hogyan üthetett volna vissza a mostani kormánypártra, ha egy ilyen törvény átmegy, majd hatályban marad azután is, hogy jövő tavasszal veszítenek, és onnantól a korábbi kihívójuk értelmezheti a „külföldi támogatás” fogalmát?

Visszatérhet-e ősszel a nagytakarítás vágya, vagy a megváltozott politikai térkép másféle karaktert hív elő a Fideszből?

