- Természetesen a budapesti Bajnokok Ligája-döntő volt a fő téma: milyen volt a helyszíni élmény, mennyire működött a Puskás Aréna, és mit jelent Budapestnek, hogy BL-döntőt rendezhetett.
- Szóba került a döntő körítése, a BL-himnusz, a Killers fellépése, a világosban kezdődő meccs hangulata, de az is, hogy a stadionban a beszámolók szerint a meccs egy pontján elfogyott a sör.
- Részletesen elemeztük a PSG–Arsenal döntőt: ki kontrollálta valójában a meccset, mit jelent a labda nélküli kontroll, és hogyan tudta az Arsenal hosszú időre elrontani a PSG játékát?
- Nem kerültük meg az Arsenal által kiváltott vitákat sem: a hatékony, fegyelmezett, de sokak számára nehezen szerethető játékot, amely miatt semleges szurkolók tömegei álltak a PSG mögé.
- A PSG címvédése kapcsán arról vitáztunk, tekinthető-e dinasztikus csapatnak Luis Enrique együttese, és megkapja-e a csapat azt a nyilvános elismerést, amely két egymás utáni BL-győzelem után járna.
- Külön blokkban beszéltünk arról, mit jelent sportimázs és városmarketing szempontból az, hogy Budapest BL-döntőt rendezett, és miért lehet ez fontos referencia a következő nagy nemzetközi sportesemények előtt.
- A világbajnokság közeledtével szóba kerültek a válogatottak kreatív keretbejelentő videói, a futballklubok és szövetségek tartalomgyárrá válása, valamint az, hogyan lett a sportkommunikációból önálló kreatív műfaj.
- A vb-brand kapcsán arról vitáztunk, elveszítette-e a világbajnokság a korábbi tornák egyedi vizuális karakterét, és miért érezzük sokszor sterilnek, homogénnek a modern futball arculatát.
- Az adást Liverpool-blokkal zártuk: az apropót Arne Slot menesztése szolgáltatta, de beszéltünk a lejáró szerződésű kulcsemberek elvesztéséről, valamint arról is, akarta-e egyáltalán a klub szerződtetni valaha a kispadra Xabi Alonsót.
A budapesti BL-döntő után arról beszélgettünk, ki kontrollálta valójában a PSG–Arsenal meccset, mit jelent a városnak egy ilyen sportesemény, és miért vált ennyire megosztóvá Mikel Arteta Arsenalja. A résztvevő válogatottak kereteit bemutató videók értékelésével pedig a vb-re hangolást is megkezdtük. Marosi Gergő, a Mito kreatív igazgatója volt a vendégünk.
