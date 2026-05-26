arsenalkálnoki kis attilamanchester citymikel arteta
Ziccer

Pep Guardiola távozott, az Arsenal nyert, ilyen egy korszak vége?

admin Kálnoki Kis Attila
admin Kele János
admin Futó Csaba
2026. 05. 26. 19:00
Guardiola és Kálnoki Kis Attila egyszerre búcsúztak, Arteta végre behúzta, nyakunkon a BL-döntő. A friss Ziccerben Borbély Imre adatelemzővel néztünk a történések mögé.
  • Kálnoki Kis Attila a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára lett, ezért hét év után elköszönt a Ziccer nézőitől.
  • Pep Guardiola eközben a Manchester City-nek intett búcsút: nemcsak a trófeáiról, hanem arról is beszélgettünk, hogyan alakította át az angol futball gondolkodásmódját.
  • Megvizsgáltuk, mennyiben változtatta meg Guardiola az angol futballt, és mennyiben kellett neki alkalmazkodnia a Premier League fizikalitásához, második labdáihoz és egy az egy elleni párharcaihoz.
  • Külön téma volt Erling Haaland szerepe: a BL-győzelmet hozó pragmatikus kompromisszum, amely közben talán el is távolította Guardiolát saját futballideáljától.
  • Az Arsenal 22 év után megnyert bajnoki címe kapcsán arról vitáztunk, mennyire szakított Arteta csapata a wengeri esztétikával, és mennyiben tért vissza a „Boring, Boring Arsenal” hagyományához.
  • Szóba kerültek az Arsenal pontrúgásai, a kapu elé épített „Meat Wall”, a szabályok határán mozgó szögletstratégiák és az, hogy ezt a trendet miért másolhatja hamarosan szinte mindenki.
  • Az Arsenal védekezését a szezon egyik legfontosabb teljesítményeként értékeltük: kevés engedett helyzet, extrém kontroll, brutális maradékvédekezés és Bukayo Saka elképesztő kétirányú munkája.
  • A zárásban a budapesti BL-döntőre fordultunk rá: Arsenal–PSG, vagyis Arteta kontrollfutballja Luis Enrique mozgékony, kreatív, Dembélé köré szervezett csapatjátéka ellen.
Kapcsolódó
Pep Guardiola összesen húsz trófeát nyert a Manchester Cityvel.
Guardiola a legjobbként érkezett, gigászként távozik: követni lehet őt a Citynél, pótolni aligha
Nehéz újat írni Pep Guardioláról. Szépet könnyebb.

Kapásból, a léc alá.
A topfutball történései szórakoztató mélyelemzésben. Laikusoknak receptre, megszállott fanatikusoknak vény nélkül.
NB I: az ETO nyert, vagy a Fradi vesztett?
Teljes szétesés a Real Madridnál
Mi lesz a Fradival a választások után?
A pénz nem elég: mi a baj valójában a magyar futball utánpótlásával?
Pánikban a magyar futball a választás után – de miért?
Merre tovább, Rossi-csapat?
Robbie Keane: vak vagy bátor?
Dilettantizmus, sakkfigurák, állami pénz – mi folyik Diósgyőrben?
Szalai Ádám vs. fradisták – kinek van igaza?
Miért nem termékenyít meg itthon senkit a Fradi sikere?
Egri Viktor: Vinícius a futball Martin Luther Kingje
A szabály rossz vagy a bíró hülye?
A szurkolónak egyetlen eszköze van: távol marad – működhet a diósgyőri bojkott?
Tyúk és a tojás esete az NB I-ben: vitatható ítéletektől lesz feszült egy rangadó, vagy a feszültségből jön a vitatható ítélet?
Hová tűnt a futball? - ezért ijesztően rosszak idén a Premier League-meccsek
Tóth Alex őrült szintugrása: lehet-e az NB I-ből berobbanni a Premier League-be?
Tóth Alex: miért nem a Lazio a jó döntés?
„Eladjuk, mint a szél” – mi történt a Fradin belül Varga Barnabás ügyében?
Dárdai Újpesten: a MOL jokerkártyája, vagy valódi esély a felzárkózásra?
Tényleg előrébb jár játékban a Győr a Fradihoz képest?
Legfrissebb epizódok
Pep Guardiola távozott, az Arsenal nyert, ilyen egy korszak vége?
Ziccer
Sulyok lemondatása, alkotmánymódosítás, igazságtétel: Milyen normákat teremt Magyar Péter?
Háromharmad
Félévnyi emelést adna a kisnyugdíjasoknak Surányi György
Della
Török Gábor: Tizenhat Magyar Péter lesz a kormányban
Törökülés
Háromharmad
Sulyok lemondatása, alkotmánymódosítás, igazságtétel: Milyen normákat teremt Magyar Péter?
Háromharmad
Kordonbontás a Karmelitában
Háromharmad
Máris frissült a Tisza-kormány, olvad a NER
Háromharmad
Orbán a lúzereket tolja be a frakcióba?
Háromharmad
Della
Félévnyi emelést adna a kisnyugdíjasoknak Surányi György
Della
Csökkenhet az MNB meghatározó tulajdona a Budapesti Értéktőzsdében
Della
Palkovics László másképp emlékszik, mint Szijjártó Péter: téma volt a kormányüléseken az akkugyárak szennyezése
Della
A választás óta csörögnek a telefonjaink – a PwC Magyarország vezérigazgatója a befektetői hangulat megváltozásáról
Della
Első kézből
József Attila: „Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam”
Első kézből
A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Ziccer
Pep Guardiola távozott, az Arsenal nyert, ilyen egy korszak vége?
Ziccer
NB I: az ETO nyert, vagy a Fradi vesztett?
Ziccer
Teljes szétesés a Real Madridnál
Ziccer
Mi lesz a Fradival a választások után?
Ziccer
Buksó
drMáriás: Selymes diktatúrában születtem és nevelkedtem, mára megint egy diktatúraszerű világban élek
Buksó
Móricz Zsigmond bálványimádók áldozata lett, és műfenyő volt az első magyar karácsonyfa
Buksó
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
Buksó
Bognár Péter: Az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
„Az nem idősgondozás, hogy odamegyek, megfürdetem, megetetem, aztán viszlát. Kell foglalkozni a lelkével is”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik