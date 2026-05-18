NB I: az ETO nyert, vagy a Fradi vesztett?

A Győri ETO bajnoki címe nemcsak a szezon legnagyobb meglepetése, hanem látlelet is a magyar futballról: a Fradi hibáiról, a magyarszabály következményeiről, Robbie Keane magyarázatairól, de arról is beszélgettünk Gaál Tamással, hogyan lehetett egy jól felépített csapattal felborítani az NB I megszokott rendjét.

A Győri ETO bajnoki címének apropóján arról beszélgettünk, hogy a győriek nyerték-e meg az NB I-et, vagy inkább a Ferencváros veszítette el azt.

Szóba került, miért volt különleges az ETO tavasza: a stabil keret, Borbély Balázs munkája, a saját nevelésű játékosok szerepe és az, hogy a csapat nagy nyomás alatt is végigvitte a bajnoki hajrát.

Részletesen elemeztük a Fradi szezonját: a hazai pályán elveszített pontokat, Robbie Keane játékfilozófiájának korlátait, Varga Barnabás és Tóth Alex pótlását, valamint azt, hogy Európában miért működött jobban a csapat, mint az NB I-ben.

Külön blokkban foglalkoztunk a magyar- és fiatalszabállyal: mennyiben befolyásolta a bajnoki versenyfutást, igazságos-e az eltérő feltételrendszer, és mit mond el mindez a magyar futball szabályozásáról?

Előkerült Robbie Keane kormányváltással kapcsolatos nyilatkozata is, amelynek kapcsán arról vitáztunk, mennyire természetes, hogy egy NB I-es vezetőedző a magyar futball jövőbeli finanszírozási és szabályozási környezetéről beszél.

A Honvéd feljutása és Feczkó Tamás menesztése kapcsán arról is szó esett, hogyan lehet – és hogyan nem érdemes – csapatot építeni a magyar futballban.

A magyar válogatott kerethirdetése kapcsán Kovács Bendegúz , Szendrei Ákos és az újoncok helyzete mellett Marco Rossi kommunikációjáról, esetleges sértettségéről és döntéseinek indoklásáról beszélgettünk.

Az adás végén európai kitekintés következett: miért botlanak meg egyre gyakrabban a hazai domináns csapatok, hogyan szűkülnek a különbségek, mit jelent a projektfoci, az adatvezérelt klubépítés és a tudásbázis demokratizálódása?