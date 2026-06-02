Megharagudott az UEFA-ra a főpolgármester

Konfliktusa támadt Karácsony Gergelynek a Bajnokok Ligáját szervező UEFA-val, ezért nem vett részt a szombati döntőn a Puskás Arénában. A főpolgármester erről a Dellában beszélt, két nappal az esemény után. A rendezéssel kapcsolatos fővárosi szerepvállalás taglalása közben derült ki, hogy személyes oka is volt annak, hogy nemet mondott a meghívásra.

Az UEFA elég udvariatlan volt a várossal

– hangzik el a műsorban.

Az adás rögzítése alatt zajlott Magyar Péter miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök újabb találkozója, miután Sulyok nem mondott le tisztségéről a kormányfő által megszabott május 31-i határidőig. Vendégünk szerint a köztársasági elnöknek – akivel kapcsolatban egy személyes élményét is megosztotta a műsorban, amikor összevesztek egy fogadáson – fel kellett volna ismernie, hogy nincs tekintélye a társadalom előtt, ugyanakkor nem az ő távozását tartja lényegesnek a jogállamiság helyreállítása tekintetében. A lemondásra felszólítottakról azt mondta, hogy

rettegnek, és tudják, hogy le fog járni az idejük.

Karácsony Gergely szerint az egész helyzet „nagyon béna”, valamint arról is beszélt, hogy a közvetlen elnökválasztás híve, és nem tart attól, hogy ezzel az elnöki mandátum politikai értelemben vett ellensúlya felértékelődne a kormánnyal szemben.

Átverték az önkormányzatokat?

Az önkormányzati finanszírozás tervezett átalakításáról fontos részleteket árult el. Ezek érintik a főváros költségvetési szerkezetét, e javaslatokról a napokban tájékoztatja a Tisza-kormány önkormányzatokért felelős miniszterét, Lőrincz Viktóriát. Az elmondottak szerint nagyobb tér nyílna az önkormányzat előtt a fejlesztési hitelfelvételre: az uniós forrásokhoz kapcsolódva intenzívebb lehet a partnerség a főváros és az Európai Beruházási Bank között, például a turizmusfejlesztésben. Azonban a napi likviditási gondokon is sürgősen segíteni kell: itt az önkormányzatnak a központi költségvetés felé fennálló fizetési kötelezettségei újabb és újabb elhalasztása adhat levegőt Budapestnek, de a főpolgármester szerint az adózás újragondolására is szükség lesz, amely érinti az iparűzési adón túl az állammal megosztott bevételeket is.

Kormányzati beavatkozás nélkül ezt az évet nem bírjuk ki

– mondta.

Lesz pénz Rákosrendezőre?

A kabát újragombolására készül a rákosrendezői fejlesztés esetében is, amelynél az állam és a főváros közös projekttársaságában látja a megoldást a fejlesztési tervek megvalósítására. Mint mondta, az eredeti szerződésben részes fél, a Budapesti Közművek nem rendelkezik azzal az összeggel, ami a terület megszerzéséhez szükséges második törlesztőrészlet kifizetéséhez szükséges, ez is indokolja a lehetőségek újragondolását.

Beszéltünk még az önkormányzati feladatok átalakításáról – szerinte ez a ciklus kevés lesz az oktatással kapcsolatos feladatmegosztás végrehajtásához –, valamint arról, hogy látunk-e bilincsben elvitt politikusokat az előző ciklusból.