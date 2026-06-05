Önkormányzati korrupciós ügy: „Mintha a Jézuska tette volna a fa alá a Tiszának” – Háromharmad

Az egyik legnépszerűbb budapesti polgármestert, Őrsi Gergelyt is bevitték abban a pártokon és ciklusokon átnyúló korrupciógyanús ügyben, amelyben a héten fideszes, mszp-s és momentumos önkormányzati képviselők letartóztatását kérte az ügyészség. A hét vezető témája mellett a Háromharmadban szó esett még a padlóra került Fideszről és a szárnyaló Tiszáról, valamint a Sulyok Tamás elmozdítása körüli politikai és alkotmányos dilemmákról. A műsorban Bita Dániellel és Papp Atillával Nagy József beszélgetett.