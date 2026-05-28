Hogyan jelenik meg Magyar Péter politikai színháza külföldön? – Kováts Eszter a Föld/osztásban

Magyar Péter első hivatalos útja Krakkón át Varsóba, majd onnan Bécsbe vezetett: a két lengyel város közötti vonatozás, a szelfizés, a shortok, az egésznek a performatív jellege adott a szimbolikus találkozóknak még egy réteget – mondta Kováts Eszter a Föld/osztás új adásában.

A Bécsben élő politológus szerint Magyar külpolitikájában is megpróbál egyfajta harmadikutasságot felmutatni.

Nem akarja a brüsszeli mainstream, a liberálisok álmát megvalósítani, de nem is akarja az orbáni külpolitikát folytatni.

Az, hogy nemcsak az európai néppárti kollégájával, Donald Tuskkal, hanem a Jog és Igazságosság párti (PiS) Karol Navrocki államfővel is találkozott, azt is mutatja, hogy Magyar Péter külpolitikája nem lesz annyira ideologikus, mint Orbáné volt, és ennek megfelelően a diplomáciai kapcsolatokban sem lesz annyira válogatós

Kováts Kerner Zsolttal és Pál Zsomborral folytatott beszélgetésben még az alábbi témák is szóba kerültek:

Magyar Péter külpolitikai filmszínháza

A V4-együttműködés revitalizálása

Miért hasonlít Magyar inkább Navrockira, mint Tuskra?

Milyen témákban jelenhet meg Magyar harmadikutas külpolitikája?

Hogyan hozhatók haza az uniós pénzek?

Mi lesz a migrációs bírsággal?

Az adás első részét itt hallgathatod meg (a teljes adás a 24 Extra Csúcs előfizetői számára érhető el belépés után):