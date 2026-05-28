Hogyan jelenik meg Magyar Péter politikai színháza külföldön? – Kováts Eszter a Föld/osztásban

2026. 05. 28. 18:01
A Közép-Európa-gondolat felélesztése, a magyar-lengyel kapcsolatok helyreállítása, az orbánitól eltérő Oroszország-politika. Főként ezek a szimbolikus indokok vezethették Magyar Pétert Lengyelországba – mondta Kováts Eszter politológus a Föld/osztásban. Hogyan működik Magyar Péter filmszínháza a külpolitikában, mit vár a kormányfő a Visegrádi Együttműködéstől, és hogyan választja el magát a brüsszeli mainstreamtől? Többi között ezekről beszélgetett Kováts Eszter, Kerner Zsolt és Pál Zsombor külügyi podcastunk új adásában.

Magyar Péter első hivatalos útja Krakkón át Varsóba, majd onnan Bécsbe vezetett: a két lengyel város közötti vonatozás, a szelfizés, a shortok, az egésznek a performatív jellege adott a szimbolikus találkozóknak még egy réteget – mondta Kováts Eszter a Föld/osztás új adásában.

A Bécsben élő politológus szerint Magyar külpolitikájában is megpróbál egyfajta harmadikutasságot felmutatni.

Nem akarja a brüsszeli mainstream, a liberálisok álmát megvalósítani, de nem is akarja az orbáni külpolitikát folytatni.

Az, hogy nemcsak az európai néppárti kollégájával, Donald Tuskkal, hanem a Jog és Igazságosság párti (PiS) Karol Navrocki államfővel is találkozott, azt is mutatja, hogy Magyar Péter külpolitikája nem lesz annyira ideologikus, mint Orbáné volt, és ennek megfelelően a diplomáciai kapcsolatokban sem lesz annyira válogatós

Kováts Kerner Zsolttal és Pál Zsomborral folytatott beszélgetésben még az alábbi témák is szóba kerültek:

  • Magyar Péter külpolitikai filmszínháza
  • A V4-együttműködés revitalizálása
  • Miért hasonlít Magyar inkább Navrockira, mint Tuskra?
  • Milyen témákban jelenhet meg Magyar harmadikutas külpolitikája?
  • Hogyan hozhatók haza az uniós pénzek?
  • Mi lesz a migrációs bírsággal?

A világ, felőlünk
A világ legfontosabb történései a világ legfontosabb országa, tehát Magyarország felől nézve. Minden második héten Kerner Zsolttal, Pál Zsomborral és esetenként meglepetésvendégekkel.
