A Real Madridnál aláírásgyűjtéstől öltözői csörtékig gyűrűzik a káosz, és már az is komolyan felmerült, hogy José Mourinho legyen a „rendcsináló” megoldás. Közben a BL-elődöntő egyik párharca rácáfolt a futballhalál-narratívákra: ritka, régi vágású, gólgazdag klasszikust hozott. A Ziccerben Brodarics Tamással vettük végig, mi történt a pályán és azon kívül.

Fazekas László halála kapcsán arról beszéltünk, miért maradt alulértékelt alakja a magyar futballtörténetnek, és hogyan „tűnt el” a hazai közegből a pályafutása után.

halála kapcsán arról beszéltünk, miért maradt alulértékelt alakja a magyar futballtörténetnek, és hogyan „tűnt el” a hazai közegből a pályafutása után. Bayern-PSG: mi hiányzott a Bayern Münchenből, miért tűnt érettebbnek és „mély blokkban” is stabilnak a PSG, mennyit számított a minőség- és keretmélységbeli különbség? Taktikát elemeztünk.

„Futballhalál” kontra élményfutball: a gólgazdag, nyílt párharc a PSG-Bayern párosításban nem a futball „véletlen kisiklása” volt, hanem edzői karakterekből, stílusokból és vállalásokból következett.

Vita a kezezésekről: miért lett az egyik szituációból büntető, a másikból nem, és miért veszélyes, amikor bajnokságonként eltérő szokások és értelmezések keverednek a nemzetközi porondon meghozott döntésekkel?

Játékvezetői következetlenség: a pontrúgásoknál kialakuló „birkózás”, a VAR szerepe és a határhúzás problémája. Meddig fér bele a testjáték, és mitől lesz kiszámíthatatlan a fújási szint?

Teljes szétesés a Real Madridnál: kiszivárgó konfliktusok (edzésen belüli feszültségek, játékosok közti csörték, „öltözői klikkek”) és vezetői attitűd, a pozitív példaképek hiánya. Ki a felelős?

Mbappé – és Vinícius -szál: a sztárok körüli botrányok, fegyelem és attitűd kérdései, és az, hogy mit üzen a klub működéséről, ha a konfliktusokat nem kezelik időben.

– és -szál: a sztárok körüli botrányok, fegyelem és attitűd kérdései, és az, hogy mit üzen a klub működéséről, ha a konfliktusokat nem kezelik időben. Mourinho mint „megoldás”: tényleg csak egy erőskezű vezető tudna rendet tenni? Vagy a portugál csak látványos „katasztrófaturizmust” hozna a Real következő szezonjára? Megvitattuk.