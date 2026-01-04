e-book olvasófejhallgatófülhallgatókézikonzol
Milyet vegyek? Mobil, robot- és álló porszívó, füles, e-book olvasó, kézikonzol – segítünk választani!

admin Birkás Péter
2026. 01. 04. 12:25
Annyi készüléket talán még soha nem tesztelt a 24.hu, mint 2025-ben.

Egyáltalán nem túlzok, ha azt írom, hogy 2025 egyértelműen a tesztek éve (is) volt a 24.hu-nál. Az elmúlt 12 hónapban több tucat eszközt próbáltunk ki, akár heteken keresztül, hogy megnézzük, milyen különbségek vannak a különböző termékkategóriák egyes modelljei között, sőt, azt is megvizsgáltuk, hogy a különböző kütyük mire képesek, meg egyáltalán: mi igaz abból, amit a gyártók a marketing során állítanak.

Okostelefonok

Ez a termékkategória lényegében mindenkit érint, éppen ezért igyekszünk is sűrűn tesztelni mobilokat. Idén külön cikkben foglalkoztunk a szeptemberben debütált Apple-féle iPhone 17 Pro és az iPhone Air készülékekkel, alaposan bevizsgáltuk a nyáron leleplezett Google Pixel 10 okostelefonokat is, de készítettünk olyan teszteket is, amelyekben egy adott árkategória képviselőt vettük sorra:

  • a 150 ezer forint alatti kategóriában a Redmi Note 14 Pro, a Honor 400 Lite, a Samsung Galaxy A26, a Nothing Phone (3a) és a Motorola Edge 60 Fusion mobilokat vettük szemügyre, és ezek a készülékek azóta biztos, hogy a feltüntetettnél kedvezőbb áron is beszerezhetők.
  • A 200 ezer forint alatt kínált középkategóriás mobilok között a Google Pixel 9a, a Samsung Galaxy A56, a Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, a Nothing Phone (3a) Pro és a Vivo V50 5G okostelefonok kerültek terítékre, és itt is igaz, hogy ezek a készülékek mostanra olcsóbbak lettek.
  • Az év második felében pedig a korábbinál is nagyobb fába vágtuk a fejszénket, hiszen összesen hat, eltérő képességű okostelefont vettünk górcső alá, konkrétan a Google Pixel 10 Pro, a POCO F7 Ultra, a Nothing Phone (3), a Xiaomi 15T Pro, a Motorola Razr 60 Ultra és a Vivo X200 FE modelleket.
  • Ugyan nem teszt, de, ha már okostelefonok, akkor érdemes megemlíteni, hogy az év végéhez közeledve azt is körbejártuk, hogy a gyártók miért futottak lyukra az idei év nagy dobásainak szánt ultravékony mobilokkal.
iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Air
Google Pixel 10 okostelefonok
Samsung Galaxy A56, Google Pixel 9a, Nothing (3a) Pro, Xiaomi REdmi Note 14 Pro+, Vivo V50
5 fotó

Útmutató laikusoknak

A telefonra koncentráló tesztjeink tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában járatosak számára teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Érdemes kattintani, hiszen többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

Álló- és robotporszívók

2025-ben nagyon rápörögtünk a porszívókra, hiszen ez is olyan eszköz, amire mindenkinek szüksége van, ráadásul a háztartási eszközök piacán ez a két kategória fejlődik a leglátványosabban és leggyorsabban, új robotporszívók például negyedévente kerülnek a boltokba. Ezért is írtunk külön vásárlási tanácsadót a vezeték nélküli állóporszívókhoz, illetve az önjáró robotporszívókhoz.

Emellett egy tucatnál is több gépet próbáltunk ki az idei év során:

  • nyáron összesen öt állóporszívót tologattunk heteken át, konkrétan a Xiaomi Vaccum Cleaner G20, a nedves takarításra is képes Mova K30 Mix Wet & Dry Vacuum, a Bosch Unlimited 10, a Dyson V15s Detect Submarine és a Samsung Bespoke AI Jet Ultra modelleket. Cikkünkben nemcsak azt jártuk körbe, pontosan mit tudnak ezek a gépek, de azzal is foglalkoztunk, hogy melyik kinek lehet jó választás.
  • Augusztusban már a robotporszívókon volt a hangsúly, hiszen ekkor három drágább modellt eresztettünk szabadon a lakásban, hogy kiderüljön, mire képesek. A tesztben alaposan kitértünk a Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, a Dreame L40 Ultra AE és Mova Z50 Ultra képességeire, ahogy arra is, hogy melyiket kinek ajánljuk.
  • Egy hónappal később pedig három megfizethető(bb) gép került a tesztlaborunkba, konkrétan a Dreame D20 Pro Plus, a Mova E30 Ultra és a Xiaomi Robot Vacuum S20+. Ezeknél a gépeknél a részletes bemutató mellé már videók is készültek, hogy látható is legyen, mit tudnak ezek a masinák.
  • Hogy melyik robotporszívót tartjuk a legjobbnak 2025-ből, arról pedig ebben a cikkben írtunk bővebben.
Xiaomi Vaccum Cleaner G20, a nedves takarításra is képes Mova K30 Mix Wet & Dry Vacuum, a Bosch Unlimited 10, a Dyson V15s Detect Submarine és a Samsung Bespoke AI Jet Ultra
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, a Dreame L40 Ultra AE és Mova Z50 Ultra robotporszívó
Dreame D20 Pro Plus, a Mova E30 Ultra és a Xiaomi Robot Vacuum S20+ robotporszívó
3 fotó

Fej- és fülhallgatók

Szintén olyan termékek, amelyek sokak számára elengedhetetlenek a mindennapokban, és ennek megfelelően sűrűn foglalkozunk velük. A közelmúltban átvettük a fej- és fülhallgatók közti különbségeket, illetve elég alaposan körbejártuk azt is, milyen technikai részletekre kell figyelni a lehető legjobb hangzás eléréséhez.

És emellett természetesen voltak konkrét tesztek is:

  • ősszel három prémium kategóriás fülest járattunk meg, méghozzá a Nothing headphone (1), a Sony WH-1000XM6 és a Sonos Ace modelleket. Kijöttek az erősségek, a gyengeségek, és kitárgyaltuk azt is, melyik kinek lehet jó választás.
  • Nem sokkal később átváltottunk a fülhallgató kategóriára, azon belül is a 60 ezer forint alatt kapható kütyükre, és megnéztük, hogy mit tud a Huawei Freebuds 7i, a Soundcore Liberty 5 és Googel Pixel Buds 2a.
  • Zárásaként pedig visszatértünk a fejhallgatókhoz: az egyik utolsó tesztünkben három olyan megoldást próbáltunk ki, amelyekért 30 ezer forintnál kevesebbet kérnek. Ezek az Edifier W820NB Plus V25, a Lamax HighComfort2 és a OneOdio Focus A10.
Nothing headphone (1), a Sony WH-1000XM6 és a Sonos Ace
Soundcore Liberty 5, Google Pixel Buds 2a és Huawei FreeBuds 7i
Edifier W820NB Plus V25 OneOdio Focus A10 Lamax HighComfort2
3 fotó

E-book olvasók és kézikonzolok

A fenti készülékek tesztelése mellett azért jutott időnk teljesen más kategóriák megvizsgálására is. Készült például vásárlási útmutató azoknak, akik e-book olvasó vásárlását tervezik, aztán jött egy részletes teszt, amiben három, színes kijelzős megoldást vizsgáltunk be, a Pocketbook Verse Pro Color, a Boox Note Air4 C és a Kindle Colorsoft (2024) készülékeket.

És nemcsak olvastunk, hanem játszottunk is. Kipróbáltuk az idén debütált Nintendo Switch 2 hibrid konzolt, kifejezetten olyan cikket készítve, ami jó kis mankó lehet azok számára, akik amúgy nem konyítanak sokat a videójátékok világához.

Nem ez volt ugyanakkor az egyetlen játékos masina, amit kézbe fogtunk, hiszen az év első felében megjárta a szerkesztőségünket a Lenovo Legion GO S, illetve később az Asus ROG Xbox Ally X is. A konkrét videójátékok közül pedig a Death Stranding 2: On the Beach tesztjét ajánlanám mindenkinek a figyelmébe.

Pocketbook Verse Pro Color, a Boox Note Air4 C és a Kindle Colorsoft (2024) e-book olvasók
Lenovo Legion Go S kézikonzol
ROG Xbox Ally X kézikonzol
4 fotó
