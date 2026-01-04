Milyet vegyek? Mobil, robot- és álló porszívó, füles, e-book olvasó, kézikonzol – segítünk választani!

Egyáltalán nem túlzok, ha azt írom, hogy 2025 egyértelműen a tesztek éve (is) volt a 24.hu-nál. Az elmúlt 12 hónapban több tucat eszközt próbáltunk ki, akár heteken keresztül, hogy megnézzük, milyen különbségek vannak a különböző termékkategóriák egyes modelljei között, sőt, azt is megvizsgáltuk, hogy a különböző kütyük mire képesek, meg egyáltalán: mi igaz abból, amit a gyártók a marketing során állítanak.

Okostelefonok

Ez a termékkategória lényegében mindenkit érint, éppen ezért igyekszünk is sűrűn tesztelni mobilokat. Idén külön cikkben foglalkoztunk a szeptemberben debütált Apple-féle iPhone 17 Pro és az iPhone Air készülékekkel, alaposan bevizsgáltuk a nyáron leleplezett Google Pixel 10 okostelefonokat is, de készítettünk olyan teszteket is, amelyekben egy adott árkategória képviselőt vettük sorra:

a 150 ezer forint alatti kategóriában a Redmi Note 14 Pro, a Honor 400 Lite, a Samsung Galaxy A26, a Nothing Phone (3a) és a Motorola Edge 60 Fusion mobilokat vettük szemügyre, és ezek a készülékek azóta biztos, hogy a feltüntetettnél kedvezőbb áron is beszerezhetők.

A 200 ezer forint alatt kínált középkategóriás mobilok között a Google Pixel 9a, a Samsung Galaxy A56, a Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, a Nothing Phone (3a) Pro és a Vivo V50 5G okostelefonok kerültek terítékre, és itt is igaz, hogy ezek a készülékek mostanra olcsóbbak lettek.

Az év második felében pedig a korábbinál is nagyobb fába vágtuk a fejszénket, hiszen összesen hat, eltérő képességű okostelefont vettünk górcső alá, konkrétan a Google Pixel 10 Pro, a POCO F7 Ultra, a Nothing Phone (3), a Xiaomi 15T Pro, a Motorola Razr 60 Ultra és a Vivo X200 FE modelleket.

Ugyan nem teszt, de, ha már okostelefonok, akkor érdemes megemlíteni, hogy az év végéhez közeledve azt is körbejártuk, hogy a gyártók miért futottak lyukra az idei év nagy dobásainak szánt ultravékony mobilokkal.

5 fotó

Útmutató laikusoknak A telefonra koncentráló tesztjeink tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában járatosak számára teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Érdemes kattintani, hiszen többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

Álló- és robotporszívók

2025-ben nagyon rápörögtünk a porszívókra, hiszen ez is olyan eszköz, amire mindenkinek szüksége van, ráadásul a háztartási eszközök piacán ez a két kategória fejlődik a leglátványosabban és leggyorsabban, új robotporszívók például negyedévente kerülnek a boltokba. Ezért is írtunk külön vásárlási tanácsadót a vezeték nélküli állóporszívókhoz, illetve az önjáró robotporszívókhoz.

Emellett egy tucatnál is több gépet próbáltunk ki az idei év során:

nyáron összesen öt állóporszívót tologattunk heteken át, konkrétan a Xiaomi Vaccum Cleaner G20, a nedves takarításra is képes Mova K30 Mix Wet & Dry Vacuum, a Bosch Unlimited 10, a Dyson V15s Detect Submarine és a Samsung Bespoke AI Jet Ultra modelleket. Cikkünkben nemcsak azt jártuk körbe, pontosan mit tudnak ezek a gépek, de azzal is foglalkoztunk, hogy melyik kinek lehet jó választás.

Augusztusban már a robotporszívókon volt a hangsúly, hiszen ekkor három drágább modellt eresztettünk szabadon a lakásban, hogy kiderüljön, mire képesek. A tesztben alaposan kitértünk a Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, a Dreame L40 Ultra AE és Mova Z50 Ultra képességeire, ahogy arra is, hogy melyiket kinek ajánljuk.

Egy hónappal később pedig három megfizethető(bb) gép került a tesztlaborunkba, konkrétan a Dreame D20 Pro Plus, a Mova E30 Ultra és a Xiaomi Robot Vacuum S20+. Ezeknél a gépeknél a részletes bemutató mellé már videók is készültek, hogy látható is legyen, mit tudnak ezek a masinák.

Hogy melyik robotporszívót tartjuk a legjobbnak 2025-ből, arról pedig ebben a cikkben írtunk bővebben.

3 fotó

Fej- és fülhallgatók

Szintén olyan termékek, amelyek sokak számára elengedhetetlenek a mindennapokban, és ennek megfelelően sűrűn foglalkozunk velük. A közelmúltban átvettük a fej- és fülhallgatók közti különbségeket, illetve elég alaposan körbejártuk azt is, milyen technikai részletekre kell figyelni a lehető legjobb hangzás eléréséhez.

És emellett természetesen voltak konkrét tesztek is:

ősszel három prémium kategóriás fülest járattunk meg, méghozzá a Nothing headphone (1), a Sony WH-1000XM6 és a Sonos Ace modelleket. Kijöttek az erősségek, a gyengeségek, és kitárgyaltuk azt is, melyik kinek lehet jó választás.

Nem sokkal később átváltottunk a fülhallgató kategóriára, azon belül is a 60 ezer forint alatt kapható kütyükre, és megnéztük, hogy mit tud a Huawei Freebuds 7i, a Soundcore Liberty 5 és Googel Pixel Buds 2a.

Zárásaként pedig visszatértünk a fejhallgatókhoz: az egyik utolsó tesztünkben három olyan megoldást próbáltunk ki, amelyekért 30 ezer forintnál kevesebbet kérnek. Ezek az Edifier W820NB Plus V25, a Lamax HighComfort2 és a OneOdio Focus A10.

3 fotó

E-book olvasók és kézikonzolok

A fenti készülékek tesztelése mellett azért jutott időnk teljesen más kategóriák megvizsgálására is. Készült például vásárlási útmutató azoknak, akik e-book olvasó vásárlását tervezik, aztán jött egy részletes teszt, amiben három, színes kijelzős megoldást vizsgáltunk be, a Pocketbook Verse Pro Color, a Boox Note Air4 C és a Kindle Colorsoft (2024) készülékeket.

És nemcsak olvastunk, hanem játszottunk is. Kipróbáltuk az idén debütált Nintendo Switch 2 hibrid konzolt, kifejezetten olyan cikket készítve, ami jó kis mankó lehet azok számára, akik amúgy nem konyítanak sokat a videójátékok világához.

Nem ez volt ugyanakkor az egyetlen játékos masina, amit kézbe fogtunk, hiszen az év első felében megjárta a szerkesztőségünket a Lenovo Legion GO S, illetve később az Asus ROG Xbox Ally X is. A konkrét videójátékok közül pedig a Death Stranding 2: On the Beach tesztjét ajánlanám mindenkinek a figyelmébe.

4 fotó