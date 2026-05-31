Teljesen átalakul a közlekedés a Mátra térségében

Június 20-tól új MÁV–Volán menetrend jön a Mátra térségében, írja Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető sűrűbben közlekedő vonat- és buszjáratokat, jobb csatlakozásokat és egy teljesen új közlekedési hálózat kialakítását ígéri.
Új szemléletű hálózatot építünk ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös InterRégió vonatok és a térség buszjáratai között
– írja közleményében a miniszter, aki szerint az átalakítás nem pusztán apró korrekciót jelent, ami többek között Egert, Salgótarjánt, Gyöngyöst, Pétervásárát és Pásztót érinti.
- Salgótarján és Eger között kétóránként közvetlen járatok indulnak két külön útvonalon is – ez hatalmas előrelépés, mert a két térség között eddig – elsősorban hétvégén – rendkívül nehézkes volt a közlekedés.
- Gyöngyös vasútállomáson közvetlenül a peron mellett új autóbusz-forduló épült ki, így könnyebb lesz az átszállás, a Budapestről érkező InterRégió vonatok és a Mátrába tartó buszok között közvetlen átszállási kapcsolatok létesülnek.
- Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb, könnyebben megjegyezhető menetrend jön létre: nem kell majd menetrendet böngészni, szinte minden órában érkezik busz.
- Kékestető és Galyatető, illetve a Mátra további turisztikai célpontjai sokkal könnyebben elérhetők lesznek több közvetlen járattal, jobb vasúti csatlakozásokkal és sűrűbb hétvégi közlekedéssel.
- Gyöngyösön, Pásztón, Egerben és több más csomópontban úgy alakítjuk át a menetrendet, hogy jobban lehessen csatlakozni a vonatokhoz és más buszjáratokhoz.
- Több kisebb településen új esti járatok, hétvégi indulások és csúcsidős sűrítések jelennek meg, ahol eddig este vagy hétvégén szinte lehetetlen volt közösségi közlekedéssel utazni.
A miniszter az új járművek beszerzése az új pályák építése mellett azt ígérte, hogy a településekre nem különálló kis szigetekként tekintenek majd, hanem egységes hálózatként gondolkodnak a térség közlekedéséről.