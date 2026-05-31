Teljesen átalakul a közlekedés a Mátra térségében

Június 20-tól új MÁV–Volán menetrend jön a Mátra térségében, írja Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető sűrűbben közlekedő vonat- és buszjáratokat, jobb csatlakozásokat és egy teljesen új közlekedési hálózat kialakítását ígéri.

Új szemléletű hálózatot építünk ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös InterRégió vonatok és a térség buszjáratai között

– írja közleményében a miniszter, aki szerint az átalakítás nem pusztán apró korrekciót jelent, ami többek között Egert, Salgótarjánt, Gyöngyöst, Pétervásárát és Pásztót érinti.

Salgótarján és Eger között kétóránként közvetlen járatok indulnak két külön útvonalon is – ez hatalmas előrelépés, mert a két térség között eddig – elsősorban hétvégén – rendkívül nehézkes volt a közlekedés.

Gyöngyös vasútállomáson közvetlenül a peron mellett új autóbusz-forduló épült ki, így könnyebb lesz az átszállás, a Budapestről érkező InterRégió vonatok és a Mátrába tartó buszok között közvetlen átszállási kapcsolatok létesülnek.

Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb, könnyebben megjegyezhető menetrend jön létre: nem kell majd menetrendet böngészni, szinte minden órában érkezik busz.

Kékestető és Galyatető, illetve a Mátra további turisztikai célpontjai sokkal könnyebben elérhetők lesznek több közvetlen járattal, jobb vasúti csatlakozásokkal és sűrűbb hétvégi közlekedéssel.

Gyöngyösön, Pásztón, Egerben és több más csomópontban úgy alakítjuk át a menetrendet, hogy jobban lehessen csatlakozni a vonatokhoz és más buszjáratokhoz.

Több kisebb településen új esti járatok, hétvégi indulások és csúcsidős sűrítések jelennek meg, ahol eddig este vagy hétvégén szinte lehetetlen volt közösségi közlekedéssel utazni.

A miniszter az új járművek beszerzése az új pályák építése mellett azt ígérte, hogy a településekre nem különálló kis szigetekként tekintenek majd, hanem egységes hálózatként gondolkodnak a térség közlekedéséről.