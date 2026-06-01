spirit hotel
Élet-Stílus

 Feel the summer – A nyár legszebb pillanatai

Spirit Hotel
Hirdetés
2026. 06. 01. 00:00
Spirit Hotel
A sárvári Spirit Hotelben a nyár máshogy kezdődik. Nem rohanva, nem kijelölt programokkal, hanem csendesen, mint amikor valaki végre megenged magának egy mély lélegzetet. A Spiritben a nyár belülről indul.

Az első kép, amit meglátsz: fények a türkiz vízen. Aztán a kert nyugodt zöldje, a terek légies eleganciája, és hirtelen nincs sehova sietned. Ez az az érzés, amit nehéz elmagyarázni, de rögtön felismersz, ha ott vagy. Itt az apró szépségekre is jut figyelem, azokra is, amelyek mellett otthon észrevétlenül elsiklasz.

A víz halk mozgása, a lombok rezdülése, madárdal, egy nevetés a távolból, este egy kis zene, a tücskök hangja. Ezek nem zajok, hanem jelzések, hogy jó helyen vagy. És valahol mindezek között megérkezik az a ritka, valódi csend is, amelyre talán már régóta vágytál.

A friss levegő, a spa gyógynövényeinek illata, a szezon gyümölcsei. Ezeket nem jegyezed meg, mégis hazaviszed őket. Olyan pillanatok ezek, amelyek nem kérnek helyet az emlékezetedben, mégis ott maradnak. Egy hasonló illat, egy ismerős érzés, és az egész nyár visszatér.

Reggeli ráérősen, a nap ritmusához igazodva. Ebéd a medence mellett, délután egy gondosan összeállított koktél, este pedig egy hosszúra nyúló vacsora jó társasággal. A konyha ízvilága nem ismer határokat: nápolyi pizzák, ázsiai fogások, gourmet hamburgerek és mediterrán ízek. Minden egyes tányér egy kis kaland, anélkül, hogy el kellene utazni érte.

A termálvíz melege, a napfény érintése, egy gondosan felépített wellness kezelés. A test hamar átveszi ezt a nyugalmat. És egyszer csak rájössz, hogy nem gondolsz a következő hétre. Ez a pihenés valódi értelme: nem a programok száma, hanem az az egy pillanat, amikor minden a helyére kerül.

Közben az élmények is megtalálnak. Esti fürdőzés csillagok alatt, élőzenés esték, nyári partik a medence partján, és a gyerekeknek kreatív foglalkozások, önfeledt játék egész nap. Mindenki rátalál a saját nyarára.

A sárvári hét tó partján van egy hely, ahol a nyár nem szalad el. Marad, és veled marad, ha hagyod.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Váratlan ajándékot hagyott a PSG a Puskás Aréna öltözőjében
Tiniként gyilkossági kísérlettel gyanúsították tévedésből, később bankrablót és bérgyilkost is játszott – 50 éves Colin Farrell
Képes teljesen eltüntetni a tumort egy rák elleni injekció
Magyar Péterék gyermeknapot tartanak a Karmelitában
Sulyok Tamás válaszolt Magyar Péternek: nem mond le
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik