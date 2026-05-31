Micsoda nap: két aranyérmet szerzett a Fradi vízilabdában

Az FTC Bajnokok Ligája-győztes együttese 24-17-es győzelmet aratott, megőrizve ezzel több, mint négyéves hazai veretlenségét.
A Ferencvárosnak vasárnap délután a női csapata is megnyerte a bajnokságot, miután a döntő harmadik felvonásán 19-8-ra győzték le a BVSC-t, ezzel 3-0-s összesítéssel lezárták a párharcot.
Egy kis statisztika: ötödször fordult elő a magyar élvonalban, hogy egy klub duplázni tudott.
Vízilabda
férfi ob I, döntő, 3. mérkőzés:
FTC-Telekom Waterpolo – EPS-Honvéd 24-17 (7-2, 3-5, 8-5, 6-5)
gól: Manhercz 4, Fekete 4, Argiropulosz 3, De Toro 3, Jansik Sz. 2, Mandic 2, Nagy Ákos 2, Vigvári Vendel 2, Vismeg 1, Vámos 1, illetve Moskov 6, Vickovic 4, Sugár 3, Ekler B. 2, Vadovic 1, Kevi 1.
A párharcot 3-0-ra nyerte az FTC-Telekom Waterpolo.
ob I, döntő, 3. mérkőzés:
FTC-Telekom Waterpolo – BVSC-Manna ABC 19-8 (7-1, 3-3, 5-3, 4-1)
gól: Keszthelyi 4, Vályi 3, Kuna 2, Ortiz 2, Farkas 2, Leimeter 2, Szalkai 1, Szilágyi 1, Plevritu 1, de Vries 1, illetve Lendvay 3, Dobi 2, Mucsy 1, Pőcze 1, Gorter 1.
A párharcot 3-0-ra nyerte az FTC-Telekom Waterpolo.