vízilabdaftcfradiferencváros
Sport

Micsoda nap: két aranyérmet szerzett a Fradi vízilabdában

Nyéki Balázs, a bajnok Ferencváros vezetőedzője (k), valamint Manhercz Krisztián (b) és Vismeg Zsombor, az FZC játékosai az E.ON férfi vízilabda ob I döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - EPS-Honvéd harmadik mérkőzése végén a Komjádi Uszodában 2026. május 31-én. A mérkőzést a Ferencváros 24-17-re nyerte, ezzel 3-0-ás összesítéssel zárták a párharcot.
Purger Tamás / MTI
Nyéki Balázs, a bajnok Ferencváros edzőjének öröme
24.hu
2026. 05. 31. 20:44
Nyéki Balázs, a bajnok Ferencváros vezetőedzője (k), valamint Manhercz Krisztián (b) és Vismeg Zsombor, az FZC játékosai az E.ON férfi vízilabda ob I döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - EPS-Honvéd harmadik mérkőzése végén a Komjádi Uszodában 2026. május 31-én. A mérkőzést a Ferencváros 24-17-re nyerte, ezzel 3-0-ás összesítéssel zárták a párharcot.
Purger Tamás / MTI
Nyéki Balázs, a bajnok Ferencváros edzőjének öröme
A címvédő Ferencváros nyerte a férfi vízilabda ob I 2025/26-os szezonját: Nyéki Balázs együttese a finálé harmadik felvonásán, vasárnap is legyőzte a Honvédot, ezzel története 28. elsőségét gyűjtötte be, amivel tovább nőtt az előnye az örökrangsor élén.

Az FTC Bajnokok Ligája-győztes együttese 24-17-es győzelmet aratott, megőrizve ezzel több, mint négyéves hazai veretlenségét.

A Ferencvárosnak vasárnap délután a női csapata is megnyerte a bajnokságot, miután a döntő harmadik felvonásán 19-8-ra győzték le a BVSC-t, ezzel 3-0-s összesítéssel lezárták a párharcot.

Egy kis statisztika: ötödször fordult elő a magyar élvonalban, hogy egy klub duplázni tudott.

Vízilabda

férfi ob I, döntő, 3. mérkőzés:
FTC-Telekom Waterpolo – EPS-Honvéd 24-17 (7-2, 3-5, 8-5, 6-5)
gól: Manhercz 4, Fekete 4, Argiropulosz 3, De Toro 3, Jansik Sz. 2, Mandic 2,  Nagy Ákos 2, Vigvári Vendel 2, Vismeg 1, Vámos 1, illetve Moskov 6, Vickovic 4, Sugár 3, Ekler B. 2, Vadovic 1, Kevi 1.

 

A párharcot 3-0-ra nyerte az FTC-Telekom Waterpolo.

 

ob I, döntő, 3. mérkőzés:
FTC-Telekom Waterpolo – BVSC-Manna ABC 19-8 (7-1, 3-3, 5-3, 4-1)
gól: Keszthelyi 4, Vályi 3, Kuna 2, Ortiz 2, Farkas 2, Leimeter 2, Szalkai 1, Szilágyi 1, Plevritu 1, de Vries 1, illetve Lendvay 3, Dobi 2, Mucsy 1, Pőcze 1, Gorter 1.

 

A párharcot 3-0-ra nyerte az FTC-Telekom Waterpolo.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Schäfer András: Ha megvered az angolokat 4-0-ra, aztán kikapsz az írektől egy 96. perces góllal, azt sokan nem tudják elhelyezni, mert mindig csak a két véglet létezik

Friss

Népszerű

Összes
Sulyok Tamás válaszolt Magyar Péternek: nem mond le
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik