Micsoda nap: két aranyérmet szerzett a Fradi vízilabdában

Az FTC Bajnokok Ligája-győztes együttese 24-17-es győzelmet aratott, megőrizve ezzel több, mint négyéves hazai veretlenségét.

A Ferencvárosnak vasárnap délután a női csapata is megnyerte a bajnokságot, miután a döntő harmadik felvonásán 19-8-ra győzték le a BVSC-t, ezzel 3-0-s összesítéssel lezárták a párharcot.

Egy kis statisztika: ötödször fordult elő a magyar élvonalban, hogy egy klub duplázni tudott.