„Aki vágyik rá, élje meg az anális örömöket és közben vigyázzon az egészségére”

Noha az anális szexről sokan gondolkodnak újkori jelenségként, valójában kezdetek óta velünk van: több ezer éves történelmi ábrázolással rendelkezik. Anális behatolásos jelenetek figyelhetők meg például többek között egyes mezopotámiai votív kerámiákon, ókori görög amfórákon és ivócsészéken, illetve Pompeii freskóin és a Warren-kupa jelenetei között is.

Az anális szex ott van a Káma Szútrában, a perui Moche „szexedényeken”, a japán shunga metszeteken és később a reneszánsz ábrázolásokon is, hogy aztán a 18-19. századi erotikus irodalomban, majd fotográfiákon és profán rajzokon jelenjen meg.

Tévhit tehát, hogy az anális együttlét, mint élvezeti forma a 20. század terméke volna. Viszont bizonyos tekintetben sosem volt még ennyire népszerű: a Pornhub 2015-ös jelentésében például az anális szex, mint kategória csak a 12. helyen végzett, addig a 2025-ös jelentésben már a 4. legnépszerűbb tételként szerepelt.

A tendenciát kutatások is megerősítik: egy 2017-es USA-beli tanulmány szerint 1992 és 2012 között megduplázódott azon heteroszexuális személyek száma, akik rendszeresen vettek részt anális aktusban, egy másik publikáció arról számol be, hogy a nők 36 és a férfiak 44 százalékának volt már része legalább egyszer valamiféle anális kényeztetésben.

Az anális szex népszerűségének a heteroszexuális párok életében sokféle oka van: