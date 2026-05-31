Felcsúti játékosa vezette sikerre a vb-újoncot, Svájc özönvízben nyert

AUCKLAND, NEW ZEALAND - MARCH 30: Laros Duarte of Cape Verde looks on during the FIFA Series match between Cape Verde and Finland at Eden Park on March 30, 2026 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
Laros Duarte: egy gól, egy gólpassz
2026. 05. 31. 19:55
Laros Duarte: egy gól, egy gólpassz
A Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-válogatottja sima, 3-0-s győzelmet aratott Szerbia ellen a Lisszabonban rendezett világbajnoki felkészülési mérkőzésen.

Az afrikai zónából története során először kvalifikált együttes kulcsembere a Puskás Akadémia 29 éves középpályása, Laros Duarte volt, aki a szünetben állt be csereként, gólt szerzett és gólpasszt adott.

A 79. percben pályára lépett a Videoton egykori védője, Stopira is.

Svájc remekelt, szűkítettek a csehek

A svájciak az ugyancsak vb-résztvevő és a tornán újonc Jordánia ellen nyertek 4-1-re St. Gallenben úgy, hogy a szünetben már 3-0-ra vezettek. A meccs végén hirtelen heves zápor zúdult a pályára, így a játékvezető már a 88. percben lefújta a találkozót.

A játék aztán 15 perc szünet után folytatódott, de a labda rendre megállt a tócsákban, három perccel később pedig már tényleg a végső hármas sípszó hangzott el.

A csehek Koszovót verték Prágában 2-1-re, a mérkőzés hőse a sérüléséből visszatérő Adam Hlozek volt, a Hoffenheim támadó középpályása nagyszerűen futballozott, és gólt is szerzett.

A mérkőzés után Miroslav Koubek szövetségi kapitány szűkítette a huszonkilenc fős keretét, és végül úgy döntött, Pavel Bucha és Christophe Kabongo mellett az a Tomás Ladra marad ki, aki a vasárnapi meccs első találatát szerezte.

Dél-Korea fölényes sikere

Mexikó labdarúgó-válogatottja 1-0-ra nyert Ausztrália csapata ellen, a pasadenai Rose Bowl Stadionban rendezett összecsapást Johan Vasquez döntötte el, aki a 28. percben jobb oldali szöglet után fejelt a kapuba úgy, hogy a labda a jobb kapufáról pattant a hálóba.

Ugyancsak az Egyesült Államokban, a New Jersey-i Harrisonban rendezték Ecuador és Szaúd-Arábia mérkőzését, melyen a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak egy góllal.

Dél-Korea fölényes, 5-0-s győzelmet aratott Trinidad és Tobago válogatottja fölött a Utah állambeli Provóban, Japán pedig NEC Nijmegen csatára Ogava Koki 87. percben szerzett találatával verte Izlandot.

Felkészülési mérkőzések

Svájc – Jordánia 4-1 (3-0)
gól: Embolo (28., 11-esből), Ndoye (33.), Xhaka (45+9., 11-esből), Fassnacht (79.), illetve el-Fahuri (52.)

 

Csehország – Koszovó 2-1 (2-0)
gól: Ladra (12.), Hlozek (32.), illetve Emerllahu (80.)

 

Zöld-foki-szigetek–Szerbia 3-0 (1-0)
gól: Lenini (11.), L. Duarte (59.), Benchimol (63.)

 

Japán – Izland 1-0 (0-0)
gól: Ogava (87.)

 

Mexikó – Ausztrália 1-0 (1-0)
gól: J. Vásquez (28.)

 

Ecuador – Szaúd-Arábia 2-1 (1-0)
gól: Porozo (35.), A. Valencia (51.), illetve Mandas (87.)

 

Dél-Korea – Trinidad és Tobago 5-0 (2-0)
gól: Szon Hung Min (40., 43.), Cso Ku Szung (65., 77.), Hvang Hi Csan (75., 11-esből)

