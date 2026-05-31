Felcsúti játékosa vezette sikerre a vb-újoncot, Svájc özönvízben nyert

Az afrikai zónából története során először kvalifikált együttes kulcsembere a Puskás Akadémia 29 éves középpályása, Laros Duarte volt, aki a szünetben állt be csereként, gólt szerzett és gólpasszt adott.
A 79. percben pályára lépett a Videoton egykori védője, Stopira is.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Svájc remekelt, szűkítettek a csehek
A svájciak az ugyancsak vb-résztvevő és a tornán újonc Jordánia ellen nyertek 4-1-re St. Gallenben úgy, hogy a szünetben már 3-0-ra vezettek. A meccs végén hirtelen heves zápor zúdult a pályára, így a játékvezető már a 88. percben lefújta a találkozót.
A játék aztán 15 perc szünet után folytatódott, de a labda rendre megállt a tócsákban, három perccel később pedig már tényleg a végső hármas sípszó hangzott el.
A csehek Koszovót verték Prágában 2-1-re, a mérkőzés hőse a sérüléséből visszatérő Adam Hlozek volt, a Hoffenheim támadó középpályása nagyszerűen futballozott, és gólt is szerzett.
A mérkőzés után Miroslav Koubek szövetségi kapitány szűkítette a huszonkilenc fős keretét, és végül úgy döntött, Pavel Bucha és Christophe Kabongo mellett az a Tomás Ladra marad ki, aki a vasárnapi meccs első találatát szerezte.
Dél-Korea fölényes sikere
Mexikó labdarúgó-válogatottja 1-0-ra nyert Ausztrália csapata ellen, a pasadenai Rose Bowl Stadionban rendezett összecsapást Johan Vasquez döntötte el, aki a 28. percben jobb oldali szöglet után fejelt a kapuba úgy, hogy a labda a jobb kapufáról pattant a hálóba.
Ugyancsak az Egyesült Államokban, a New Jersey-i Harrisonban rendezték Ecuador és Szaúd-Arábia mérkőzését, melyen a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak egy góllal.
Dél-Korea fölényes, 5-0-s győzelmet aratott Trinidad és Tobago válogatottja fölött a Utah állambeli Provóban, Japán pedig NEC Nijmegen csatára Ogava Koki 87. percben szerzett találatával verte Izlandot.
Felkészülési mérkőzések
Svájc – Jordánia 4-1 (3-0)
gól: Embolo (28., 11-esből), Ndoye (33.), Xhaka (45+9., 11-esből), Fassnacht (79.), illetve el-Fahuri (52.)
Csehország – Koszovó 2-1 (2-0)
gól: Ladra (12.), Hlozek (32.), illetve Emerllahu (80.)
Zöld-foki-szigetek–Szerbia 3-0 (1-0)
gól: Lenini (11.), L. Duarte (59.), Benchimol (63.)
Japán – Izland 1-0 (0-0)
gól: Ogava (87.)
Mexikó – Ausztrália 1-0 (1-0)
gól: J. Vásquez (28.)
Ecuador – Szaúd-Arábia 2-1 (1-0)
gól: Porozo (35.), A. Valencia (51.), illetve Mandas (87.)
Dél-Korea – Trinidad és Tobago 5-0 (2-0)
gól: Szon Hung Min (40., 43.), Cso Ku Szung (65., 77.), Hvang Hi Csan (75., 11-esből)