Felcsúti játékosa vezette sikerre a vb-újoncot, Svájc özönvízben nyert

Az afrikai zónából története során először kvalifikált együttes kulcsembere a Puskás Akadémia 29 éves középpályása, Laros Duarte volt, aki a szünetben állt be csereként, gólt szerzett és gólpasszt adott.

A 79. percben pályára lépett a Videoton egykori védője, Stopira is.

Svájc remekelt, szűkítettek a csehek

A svájciak az ugyancsak vb-résztvevő és a tornán újonc Jordánia ellen nyertek 4-1-re St. Gallenben úgy, hogy a szünetben már 3-0-ra vezettek. A meccs végén hirtelen heves zápor zúdult a pályára, így a játékvezető már a 88. percben lefújta a találkozót.

A játék aztán 15 perc szünet után folytatódott, de a labda rendre megállt a tócsákban, három perccel később pedig már tényleg a végső hármas sípszó hangzott el.

A csehek Koszovót verték Prágában 2-1-re, a mérkőzés hőse a sérüléséből visszatérő Adam Hlozek volt, a Hoffenheim támadó középpályása nagyszerűen futballozott, és gólt is szerzett.

A mérkőzés után Miroslav Koubek szövetségi kapitány szűkítette a huszonkilenc fős keretét, és végül úgy döntött, Pavel Bucha és Christophe Kabongo mellett az a Tomás Ladra marad ki, aki a vasárnapi meccs első találatát szerezte.

Dél-Korea fölényes sikere

Mexikó labdarúgó-válogatottja 1-0-ra nyert Ausztrália csapata ellen, a pasadenai Rose Bowl Stadionban rendezett összecsapást Johan Vasquez döntötte el, aki a 28. percben jobb oldali szöglet után fejelt a kapuba úgy, hogy a labda a jobb kapufáról pattant a hálóba.

Ugyancsak az Egyesült Államokban, a New Jersey-i Harrisonban rendezték Ecuador és Szaúd-Arábia mérkőzését, melyen a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak egy góllal.

Dél-Korea fölényes, 5-0-s győzelmet aratott Trinidad és Tobago válogatottja fölött a Utah állambeli Provóban, Japán pedig NEC Nijmegen csatára Ogava Koki 87. percben szerzett találatával verte Izlandot.