„Ez már a felső egy százaléknak szól” – ilyen volt a hangulat a városban
Budapesten rendezték az UEFA Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét, az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapott össze a Puskás-stadionban. A világ minden részéről érkeztek szurkolók a városba, voltak, akik jegy nélkül jöttek, csak azért, hogy átéljék a döntő hangulatát. Az óriási érdeklődés miatt elszálltak a jegyárak: a legolcsóbb belépőért 70-300 ezer forint közötti összeget is elkértek, a másodlagos piacon pedig több millió forintos áron is forogtak jegyek. A szurkolóknak a szálláskereséssel is meggyűlt a bajuk. A főváros utcáit járva Arsenal- és PSG-drukkerekkel beszélgettünk arról, honnan érkeztek, hogyan tudtak jegyet szerezni, hol tudtak megszállni, és milyenek a tapasztalataik az első budapesti BL-döntőről.
