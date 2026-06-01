Kiütéssel kezdte meg a vb-hajrát a német válogatott

31 May 2026, Rhineland-Palatinate, Mainz: Soccer, men: World Cup preparation, international match before the World Cup finals, Mewa Arena, Deniz Undav (r, Germany) in a duel with Tony Miettinen (Finland) before his goal for 3:0. Photo: Tom Weller/dpa
Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Deniz Undav (jobbra) két gólt szerzett
24.hu
2026. 06. 01. 03:59
Deniz Undav (jobbra) két gólt szerzett
Sima, 4-0-s győzelmet aratott a német labdarúgó-válogatott Finnország ellen vasárnap a világbajnoki felkészülési mérkőzésen.

A szurkolók izgatottan várták a mérkőzést, szombaton ugyanis Julian Nagelsmann szövetségi kapitány azt mondta,

sokakat fogunk látni azok közül, akik kezdőként léphetnek pályára az első világbajnoki mérkőzésen.

A márciusi, Ghána elleni 2-1-es győzelemhez képest hat változás történt a kezdőcsapatban: Nübel, Gross, Stiller és Woltemade a kispadon ültek, Havertz a szombati Bajnokok Ligája-döntőn volt érdekelt, míg a sérült Gnabry a keretben sem lehetett.

Karl, a harmadik legfiatalabb

Nagelsmann nem akart kockáztatni a kisebb vádlisérüléssel bajlódó Neuer bevetésével, így a világbajnok visszatérést követően lefokozott Baumann állt a kapuba. A védelmet Kimmich, Tah, Schlotterbeck és Brown alkotta, a középpályán Nmecha és Pavlovic mellett Karl kezdett,

aki 18 éves és 98 napos korával a háború utáni német történelem harmadik legfiatalabb kezdőjátékosa lett (csupán a 17 évesen és 361 naposan játszó Youssoufa Moukoko, illetve a 18 évesen és 26 naposan védő Uwe Seeler volt fiatalabb nála).

Havertz helyére Undav lépett, őt Musiala és Wirtz segítette támadásban. Érdekesség, hogy a két játékos 2024 novembere óta először szerepelt együtt.

Nagelsmann még soha nem állított ki fiatalabb kezdő tizenegyet: a 26,29 éves átlagéletkor kevesebb volt, mint a 2024 októberében, Hollandia ellen pályára lépő csapaté (26,87 év).

Sima volt a győzelem

Ami a mérkőzést illeti, a hazaiak a 34. percben szereztek vezetést, amikor Kimmich jobbról középre lőtt labdájára Undav érkezett és a hálóba bólintott (1-0).

A 48. percben egy kapitális védelmi hibát követően növelték előnyüket a németek: a gurigázó védők közé bevetődő Undav úgy kanalazta középre a labdát, hogy az ziccerbe hozta Wirtzet (2-0).

Az 57. percben Karl ugratta ki Undavot, aki megelőzte védőjét, és nem hibázott (3-0).

A 4-0-s végeredményt Musiala állította be, aki 15 méterről kilőtte a kapu jobb oldalát (4-0).

A németek még egy meccset vívnak a vb előtt, jövő szombaton, Chicagóban az Egyesült Államok ellen lépnek pályára.

Felkészülési mérkőzések

Németország – Finnország 4-0 (1-0)
gól: Undav (34., 57.), Wirtz (48.), Musiala (63.)

