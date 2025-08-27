Pixel 10 teszt: szoftveresen csonka mobilokat kapunk, de legalább van iPhone ihlette újítás

Idén is négy okostelefonnal rukkolt elő a Google, ebből három modell, a Pixel 10, a Pixel 10 Pro és a Pixel 10 Pro XL kapható hazánkban, a Samsung Galaxy Z Fold7-hez hasonló, tabletté nyitható Pixel 10 Pro Fold továbbra sem kerül forgalomba hazánkban.

A telefonokról készült képeinket végigpörgetve rögtön látható, hogy a gyártó követte azt a manapság bevett mobiltelefonos trendet, hogy a dizájn nem változik jelentősen évről évre, így az új készülékek nagyjából ugyanúgy néznek ki, mint a tavalyi Pixel mobilok. Változások ugyanakkor vannak technikai és szoftveres téren is, a legnagyobb fejlődést viszont a legolcsóbb modell, a Pixel 10 esetében tapasztalhatjuk.

Útmutató laikusoknak Ahogy a legtöbb mobilos cikkünk, úgy ez a szöveg is tele van olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha ezek között akad legalább három, amelyekről fogalma sincs, mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Ebben többek között az említett paramétereket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

Pixel 10, a kistestvér

A forma és a méret olyannyira nem változott, hogy a Pixel 10 simán összekeverhető egy Pixel 9-cel. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy ez a mobil is kellemesen kompakt csúcsmodell a maga 6,3 hüvelykes kijelzővel, amit matt, a készülék színéhez passzoló alumínium keret és Corning Gorilla Glass Victus 2 üveg hátlap egészít ki. A készülékház emellett megfelel az IP68 szabvány szerinti védelemnek, tehát a mobil por- és vízálló.

Az új modellt igazából a kamerasziget „buktatja le”, ahol immár nem kettő, hanem három fotós egységet találunk. A Google végre meglépte, hogy már a belépő kategóriás csúcsmobilján is van telefotó egység, méghozzá egy 10,8 megapixeles modul (Dual PD; 1/3,2 hüvelyk; f/3,1; FOV 23˚; 5x optikai; OIS), ami rögtön ötszörös optikai nagyítást kínál – az ebben a kategóriában sztenderdnek számító háromszoros helyett.