Robotporszívóteszt: mit tudnak a Dreame, a Mova és a Xiaomi megfizethetőbb gépei?

Legutóbbi nagy tesztemben három drágább, 200 és 500 ezer forint között kínált robotporszívót mutattam be, amelyek az áruknak megfelelően a tőlük elvárható módon teljesítették a rájuk bízott feladatukat. Viszont nem mindenki akar (és/vagy tud) kifizetni ennyi pénzt egy ilyen eszközért, így az elmúlt heteket – többek között – azzal töltöttem, hogy kipróbáltam (és a tesztelés során szép sorban levideóztam) három megfizethetőbb, 200 ezer alatt kínált gépet, konkrétan az alábbi modelleket:

Dreame D20 Pro Plus,

Mova E30 Ultra,

Xiaomi Robot Vacuum S20+.

Az alacsonyabb árért cserébe persze több kompromisszumot kell kötni, és le kell mondani a legmodernebb funkciókról, de elöljáróban annyit elárulhatok, a tesztelt modellek nem okoztak csalódást, és ki merem jelenteni, nem muszáj súlyos százezreket fizetni azért, hogy hatékony gép végezze el a házimunka egy részét.

Xiaomi Robot Vacuum S20+

Maximum szívóerő: 6000 Pa

6000 Pa Akkumulátor: 5200 mAh

5200 mAh Navigáció: SLAM, lézeres technológiával (LDS), szenzorokkal

SLAM, lézeres technológiával (LDS), szenzorokkal Tartály: 450 ml por és 290 ml folyadék

450 ml por és 290 ml folyadék Dokkoló: hagyományos

hagyományos Extrák: szőnyegfelismerés, feltörlőpárna-emelés

szőnyegfelismerés, feltörlőpárna-emelés Ár: 95 ezer forint

A Xiaomi Robot Vacuum S20+ egyszerű robotporszívó, legalábbis olyan értelemben, hogy itt teljesen hagyományos dokkolót kapunk a kerek robot mellé, olyan egységet, aminek egyetlen funkciója a gép töltése két takarítás között. Ez viszont korántsem jelenti azt, hogy ne lenne kompetens az eszköz, főleg az önürítés/öntiszítás funkcióról kell lemondani, cserébe az ár 100 ezer forint alatt marad. Ezért a pénzért egy olyan gépet kapunk, ami kiválóan porszívózik, és a feltörlés opció sem nevezhető feleslegesnek, bár ennél a használati módnál azért figyelni kell néhány részletre.

A robot kellően nagy, 450 milliliteres, könnyen üríthető portartállyal rendelkezik, amit nem muszáj minden egyes takarítás után üríteni, a nedves takarításhoz szükséges folyadékot pedig egy 290 milliliteres tárolóba lehet önteni, és ez is megfelelő méret ahhoz, hogy akár több szobát is fel tudjon törölni egy menet során.

A beüzemelés pofonegyszerű, és amint a Xiaomi Home alkalmazáson belül összekötjük a gépet az otthoni vezeték nélküli hálózattal, már indulhat is a térképkészítés – aminél választhatjuk akár azt is, hogy a robot takarítsa fel a bejárt területet. Az első menet végén a feltérképezett helyiségek szerkeszthetők (összevonhatók, szétszedhetők), illetve beállíthatunk tiltott területeket és feltörlésmentes zónákat is.

10 fotó